La muerte de ‘Baby Demoni’ sigue siendo toda una incógnita, al menos para sus seguidores. El dictamen de Medicina Legal no ha sido revelado y todo se ha basado en lo que contó ‘Samor’, su novio y quien estuvo con ella antes de que fuera llevada de urgencias a una clínica, donde finalmente falleció.

(Vea también: Esta fue la última publicación de ‘Baby Demoni’ antes de morir: “Tal vez ya no recuerdes”)

La versión entregada por la pareja de Alejandra Esquín, verdadero nombre de la ‘influencer’, asegura que en medio de una pelea, y cuando él la dejó sola, ella atentó contra su vida. Sin embargo, Alexandra, una vidente, asegura que “eso no es verdad”.

“Nos están haciendo creer esa historia, pero no es así. Era una chica llena de futuro, de vida, llena de proyectos. Yo la visualizaba en un proyecto de un ‘reality show’. No sé cuál, pero tenía emprendimientos. Ella no se hizo así misma eso”, aseguró la vidente. “Créanme que soy un 2.000 % asertiva”, añadió.

De hecho, Alexandra se lanzó a dar unas descripciones físicas de la persona que estaría detrás de la muerte de la joven bogotana. “Yo veo a una persona morena clara, robusto, que pertenece a su vida amorosa. Él lo hizo y nos está mintiendo”, dijo.

La vidente, de hecho, no se quedó solo en los hechos que llevaron a la muerte de ‘Baby Demoni’, sino que también habló de otras situaciones que rodean este caso. “Aquí hay mentiras y otra persona que corre peligro, una persona que la quiere corre peligro. Es un chico y tiene que resguardarse porque le puede suceder… Entonces, ¿quién fue? Una persona que pertenece a su vida amorosa, por celos”, aseguró la vidente.

Luego de la muerte de la ‘influencer’, dos hombres cercanos han dado declaraciones públicas que han dado de qué hablar. Además de su novio, un amigo que en redes se hace llamar ‘La fresa más nea’ aseguró que sí hablaron antes del fatídico hecho y que se escuchaban gritos y reclamos.

Las versiones de estos dos hombres han provocado muchas especulaciones en redes sociales. Estas deberán ser aclaradas por un dictamen médico que deje claras las circunstancias en las que falleció, pues, además, Alejandra se había sometido a una cirugía estética recientemente, razón por la que su condición de salud también era delicada.

@pulzocolombia Murió ‘Baby Demoni’ Este 15 de octubre se confirmó el fallecimiento de la ‘influenciadora’ Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’. Por ahora, las causas exactas no han sido esclarecidas, y circulan diferentes versiones sobre lo sucedido, ya que horas antes tuvo una pelea con su pareja. ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou

