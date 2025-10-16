El fallecimiento de ‘Baby Demoni’, apodo con el que se hizo famosa Alejandra Esquín en redes sociales, ha provocado una fuerte discusión en su entorno. La joven murió en circunstancias que aún están por esclarecerse, pero entre su mejor amigo y su novio hay una tensa situación.

Sigue a PULZO en Discover

@pulzocolombia Murió ‘Baby Demoni’ Este 15 de octubre se confirmó el fallecimiento de la ‘influenciadora’ Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’. Por ahora, las causas exactas no han sido esclarecidas, y circulan diferentes versiones sobre lo sucedido, ya que horas antes tuvo una pelea con su pareja. ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou

Cuando se supo que la joven ‘influencer’ tuvo que ser llevada de urgencias a una clínica, Robin Alexis Parra Gamboa, más conocido en redes sociales como ‘La fresa más nea’, apareció en redes sociales con unas declaraciones que se tomaron como acusaciones directas a Samor, la pareja de ‘Baby’.

“Estábamos hablando. Ella estaba peleando con Samor. Colgamos. Me siguió enviando audios llorando. Me decía que no sabía qué hacer. Llamé a la hermana, le dije que ella estaba supermal (…) Como a la media hora me llama una vecina y me dice que la encontraron no sé cómo. Que se escuchaban un montón de gritos, que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello (…) Les cuento a ustedes porque estaban disgustados. Supuestamente, ‘Baby Demoni’ y yo teníamos una relación a escondidas, lo que es totalmente falso...”, dijo Robin Parra en un video que aún está en Tiktok.

Lee También

En esa misma línea estuvieron las declaraciones de Juliana Calderón, la hermana de Yina, y quien asegura que también fue amiga de ‘Baby Demoni’.

“Les cuento que mi amiguita (…) en horas de la tarde, la encontraron en la casa tirada. Al principio se pensaba que ella había intentado atentar contra su vida, pero acaban de dar el dictamen que fue un intento de homicidio…“, dijo la también ‘influencer’.

Pues ‘Samor’, horas después y antes de que falleciera su pareja, apareció en redes sociales para dar su verdad sobre lo que sucedió la noche en la que la joven tuvo las heridas que le terminaron costando la vida.

Su nombre real es Samuel y asegura llevar 5 años de relación con Alejandra. De hecho, afirma que ya tenían un “hogar”. “Lo último que quería en esta situación es tener que salir a hablar, pero veo que ya hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias cuando ellos no estuvieron ahí, no saben qué fue lo que pasó. Hay una persona que sale a hablar, pero en los videos siento yo que más está lavando las manos. Salen a decir mentiras, salen a decir que ella no se estaba haciendo daño, que ella no tiene heridas en el cuerpo haciéndose daño. Cuando yo fui la persona que la auxilié, la persona que la llevó a urgencias, la persona que la dejó en urgencias”, afirmó este joven que se dedica a la música.

Él confirma que sí es verdad que tuvo una discusión con ‘Baby Demoni’ porque se enteró de “un par de cosas” y cuando la enfrentó “hubo una fuerte discusión”. En medio de la pelea, asegura, se salió de la vivienda y allí fue que sucedió todo. “Cuando me salí, como a los 15 minutos, ella me dejó un mensaje que decía, bueno un mensaje preocupante, tampoco les voy a decir qué decía. Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude, la encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño, la auxilié con las personas del bloque en la (SIC) que vivimos”, aseguró.

“Sale una persona a hablar mentiras, a hablar lo que no es. A exponer esta situación en este momento donde no se debería exponer, a decir cosas que no son, por vistas, me imagino yo, entonces pues hombre, tengo que también salir yo a dar mi versión, muy diplomáticamente, con el respeto de toda la familia, con el respeto de todas las personas que están pasando por ese dolor, incluyéndome, porque ya me están llegando mensajes amenazando, ya me están llegando mensajes amedrentándome, ya están llegando mensajes. De todos los mensajes que llegan, de la comunidad de ella, pensando que yo soy el culpable, cuando no es así. Gracias a Dios yo tengo todas las pruebas de todo, no se las puedo mostrar muchachos porque pues si esto se va para un proceso legal eso sería contaminar las pruebas y no lo puedo hacer. Pero salgo a hablar, y a dar la cara, porque el que nada debe nada teme”, afirmó.

@samor.one Con el respeto de toda la familia salgo hablar de un tema tan delicado ya que hay personas que esta sembrando mentiras y falsos testimonios , lo que menos queria era salir hablar en este momento tan complicado, dios los bendiga ♬ sonido original – samor.one

‘Baby Demoni’ fue hospitalizada en la Clínica Colsubsidio de Roma y allá, al parecer, ser cruzaron estos dos hombres y Robín Alexis aseguró que hubo un fuerte encontrón.

Lo cierto es que las circunstancias en las que murió esta joven aún no están claras, pero los seguidores de la creadora de contenido claman por justicia en este caso. Por el momento, las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.