Este 15 de octubre se confirmó la muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en plataformas como ‘Baby Demoni’, quien falleció en Bogotá en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La noticia se difundió inicialmente a través de redes sociales, donde amigos y figuras públicas expresaron su sorpresa y tristeza por la partida de la joven.

‘Baby Demoni’, quien tenía más de 200.000 seguidores entre TikTok e Instagram, era conocida por su estilo irreverente y sus videos de humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Esquin (@baby_demoni_)

¿Qué le pasó a ‘Baby Demoni’?

Según las primeras versiones, Esquin fue encontrada con signos de inconsciencia en su vivienda y trasladada de urgencia a un centro médico, donde finalmente murió.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta de su muerte, pero en redes sociales han circulado versiones que apuntan a una posible discusión con su pareja o, incluso, a que la joven habría tomado la decisión de quitarse la vida.

‘Baby Demoni’ había pasado por una cirugía estética hacía apenas dos días y, según sus publicaciones, se encontraba “muy feliz con los resultados”, lo que aumenta la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Yina Calderón afirmó que ‘Baby Demoni’ “tenía marcas de asfixia”

Una de las primeras personas en pronunciarse sobre el hecho fue la creadora de contenido Yina Calderón, quien se mostró visiblemente afectada al hablar de la muerte de su amiga.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga ‘Baby Demoni’… Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó Calderón entre lágrimas en sus historias de Instagram.

La ‘influencer’ aseguró que la joven tenía “marcas de asfixia” y que el caso podría no tratarse de un suicidio, como algunos habían insinuado. Sin embargo, aclaró que esa información deberá ser confirmada por las autoridades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lareddelosfamosos

