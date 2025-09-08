La creadora de contenido Karina García, que recientemente participó en ‘La casa de los famosos’, sorprendió con una confesión en la más reciente entrevista que compartió la periodista Eva Rey en el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’.

Allí contó que ha recibido múltiples propuestas de dinero y viajes simplemente por conocer a personas, pero aseguró que no ha aceptado varios de esos tipos de ofrecimientos, incluso cuando le pusieron sobre la mesa una suma millonaria: “Me ofrecieron 50 millones por una cena”, dijo.

Durante la conversación, García recordó un episodio reciente en el que un hombre intentó convencerla de tener una cita a cambio de una suma de dinero que llegó a duplicarse en cuestión de minutos.

“Me han ofrecido demasiada plata para conocerme. Una vez, por cenar con alguien, me ofrecieron 50 millones de pesos. Por ir a cenar… y yo [dije] ‘no, no’. Entonces que me daba 100 millones por ir a cenar”, relató Karina García.

Acá, la historia que contó:

Ante la sorpresa, Eva Rey le preguntó si en verdad se había negado a semejante propuesta, a lo que García respondió sin titubear.

“Dije que no. Fue hace poco y, la verdad, en este momento no me interesa conocer a nadie porque estoy comprometida. De pronto soltera, uno nunca sabe”, explicó la creadora de contenido.

Karina García también aprovechó la entrevista para hablar de su personalidad y de lo mucho que disfruta de las cosas materiales, sin vergüenza de admitirlo.

“Yo no soy solapada. Siempre dije que me encanta la buena vida, los lujos, las camionetas, y es lo que me gusta. La lengua me castigó, porque ya me monto en NMAX, ya voy a cenar en NMAX, porque yo decía que eso jamás”, comentó entre risas, haciendo referencia a su actual relación con Altafulla.

García explicó que con el paso del tiempo ha madurado y aprendido a valorar otras cosas, más allá del lujo y el dinero.

“Ha madurado bastante y siento que lo más importante es estar feliz. En otra oportunidad quizá sí lo hubiera aceptado [la propuesta por ir a cenar]. Yo no te voy a decir ‘ay, no, qué tal’”, agregó en el mismo espacio.

De hecho, cuando Eva Rey quiso saber más sobre quién había hecho semejante oferta, García no ocultó que era un hombre con cierto poder económico.

“Sí, es un empresario, pero no sé si de alto riesgo”, dijo en tono enigmático.

¿Qué dijo Karina García de su relación con Altafulla?

En la misma charla, Karina García habló de cómo va su noviazgo con Andrés Altafulla, con quien ya suma varios meses de relación. Según ella, atraviesan un buen momento y lo considera un compañero que ha sabido conectar con ella y con sus hijos.

“Estamos superbién. Ha sido una relación bastante bonita. Vamos a cumplir apenas 5 meses. Él es superamoroso con mis hijos y se nota que es algo genuino, no es forzado para nada”, expresó al respecto.

García subrayó que la autenticidad de Altafulla es lo que más valora y lo que la hizo sentir segura al darle una oportunidad.

