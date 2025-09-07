El creador de contenido antioqueño ‘Westcol’ se ha caracterizado por siempre mostrar sus compras y lujos en las redes sociales, pues desde que se hizo famoso ha adquirido joyas, relojes, casas y mucho más.

(Ver también: A personas con carros de lujo les dan solución para que ahorren (una buena plata) en repuestos)

De hecho, fiel a su forma de ser, recientemente se conoció que adquirió dos carros muy llamativos, ya que hasta ahora no había ninguno de esos modelos en Colombia y por eso se mostró tan orgulloso.

Tal como se puede apreciar en los videos que rondan en las redes sociales, el ‘streamer’ importó unos carros que son muy costosos debido a su tecnología y comodidad: una Hummer y un Corvette.

Lee También

Este es el momento en el que le entregan sus nuevos vehículos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RR AUTOS – CONCESIONARIO (@rrautos)

Ambos carros son color gris y destacan, especialmente, por la velocidad que alcanzan.

En cuanto a la camioneta, hay que destacar que es la Hummer EV 2026, la cual es considerada una SUV y que sorprende porque llega de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2.8 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora.

Además, el ser eléctrica también gusta de gran manera, puesto que cuenta con una batería de 24 módulos de 205 kWh de capacidad, que promete mantener las 367 millas o 590 kilómetros de autonomía.

Finalmente, su interior está equipado por pantallas tanto en el velocímetro como en la parte del entretenimiento, cojinería de cuero y un sinfín de lujos más.

Por otro lado, en cuanto al vehículo, vale la pena destacar que es un Corvette Stingray y tiene un costo que alcanza los 90.000 dólares debido a que viene con un motor V-8 de 6.2 litros y 490 caballos de fuerza montado detrás de la cabina, suficiente potencia para lograr un tiempo de 2.8 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Además, tiene una caja de cambios de 8 velocidades automática que hace la conducción muy cómoda.

Lo llamativo de este carro es que aunque tiene un diseño muy deportivo y que puede competir con Ferrari o Lamborghini, cuesta apenas una cuarta parte de estos vehículos, por lo que se presenta como una gran alternativa en el mercado.

(Ver también: Más de 300.000 camionetas Ford nuevas tienen grave problema y advierten a conductores)

Así, ‘Westcol’ sigue demostrando que sus inversiones le están dando muy buenos rendimientos, ya que siempre quiere estar con lo último en joyas, carros, relojes, ropa y mucho más.

* Pulzo.com se escribe con Z