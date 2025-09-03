Un total de 354.097 vehículos Ford tendrán que regresar a talleres en Estados Unidos por un defecto detectado en el panel de instrumentos. De esa cifra, 278.376 corresponden a la popular F-150, la camioneta más vendida de la marca y uno de los modelos más reconocidos en ese mercado.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) fue la entidad que encendió las alarmas. El organismo advirtió que al encender algunas de las unidades afectadas, la pantalla de instrumentos puede quedarse en blanco, lo que impide al conductor visualizar datos básicos como la velocidad o las alertas de seguridad.

“La falta de esta información aumenta el riesgo de accidente”, señaló la agencia en su informe oficial.

El llamado a revisión incluye las camionetas F-150, F-250, F-350, F-450 y F-550 fabricadas para los años modelo 2025 y 2026. La solución, según la compañía, será una actualización de software que los concesionarios deberán instalar sin costo alguno para los propietarios.

Ford tendrá que garantizar que tanto las unidades que ya están en circulación como las que siguen en vitrinas reciban la corrección. La NHTSA fue enfática en que ningún concesionario puede entregar un vehículo nuevo sin haber hecho la reparación, y advirtió que quienes incumplan se exponen a sanciones de hasta 27.168 dólares por cada camioneta.

En cuanto a la logística, los talleres tendrán que desplazarse hasta los domicilios de los clientes o recoger la camioneta para efectuar el procedimiento y devolverla después. Aunque el arreglo no tendrá costo para los usuarios, Ford no ha revelado aún cuánto le representará financieramente esta campaña.

Lo cierto es que el historial reciente de la marca muestra que estas operaciones correctivas no son nuevas ni baratas. Apenas este año, Ford debió inspeccionar 694.217 unidades de Bronco Sport y Escape, lo que significó un gasto cercano a 570 millones de dólares.

De hecho, en 2024 la compañía reportó desembolsos por 5.831 millones de dólares en llamadas a revisión y garantías, además de provisiones adicionales por 6.294 millones para cubrir futuros problemas. Incluso reconoció un posible riesgo adicional de hasta 1.800 millones de dólares.

La magnitud de estas medidas ha llevado a Ford a encabezar la lista de fabricantes con más llamados a revisión en Estados Unidos en 2025: cerca de 100 en lo que va del año, afectando a unos 2 millones de vehículos. Con ello, la marca superó en apenas seis meses el récord que antes ostentaba General Motors, que en 2014 había acumulado 77 llamados en todo el año.

