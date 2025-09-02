Recorrer cerca de 1.200 kilómetros sin necesidad de conectar el vehículo a la corriente ya es posible gracias a un lanzamiento de Volvo. Para dimensionarlo, esa es más o menos la distancia que separa a Bogotá de Cartagena, trayecto que este nuevo modelo puede cubrir con una sola carga y el apoyo del motor a combustión.

Se trata de la Volvo XC70, una SUV híbrida enchufable que marca un hito en la marca al ofrecer el mayor rango de autonomía registrado hasta ahora en uno de sus vehículos de este tipo. Según pruebas hechas bajo el ciclo CLTC en China, puede avanzar más de 200 kilómetros únicamente en modo eléctrico, y, combinando batería con motor tradicional, alcanza el recorrido extendido de 1.200 km.

El modelo no solo promete largas distancias sin parar, también incluye tecnologías que facilitan la experiencia de conducción. Cuenta con carga rápida, que lleva la batería del 0 al 80 % en unos 23 minutos, y un sistema de carga bidireccional que convierte al carro en fuente de energía para electrodomésticos o equipos de camping.

Este desarrollo responde a la creciente demanda de conductores que quieren los beneficios de la movilidad eléctrica, pero aún valoran la flexibilidad de tener motor de combustión, sobre todo en mercados como el chino, donde ya comenzó la preventa.

Qué trae la nueva camioneta de Volvo

En el plano estético, la XC70 mantiene la esencia escandinava de Volvo: líneas limpias, robustez y un frontal con parrilla cerrada de persiana activa para mejorar aerodinámica y climatización. En la parte trasera resaltan las luces verticales en forma de C.

El interior destaca por la amplitud y los acabados de alta gama. Incorpora una pantalla central de 15.4 pulgadas y un cuadro digital de 12.3 pulgadas. También integra asistente de voz con inteligencia artificial, actualizaciones remotas (OTA) y sistema de sonido calibrado para el habitáculo.

La SUV trae la tecnología ‘Safe Space’, con cámaras, sensores y radares que ayudan a evitar accidentes en maniobras de estacionamiento, cambio de carril o en contextos urbanos como la apertura de puertas cerca de ciclistas o peatones.

Por ahora, la XC70 se estrenará en China y luego se extenderá a Europa. Volvo aún no confirma su llegada a Colombia, aunque el interés por este tipo de vehículos crece en el país.

El presidente de la compañía, Håkan Samuelsson, explicó que este lanzamiento es ideal para quienes quieren disfrutar la conducción eléctrica sin comprometerse del todo con la electrificación total.

