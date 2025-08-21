En las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín y Cali, los trancones son una constante en varias vías, pues cada vez hay más carros en las calles y por eso es que estas mismas ya no dan a basto, ni siquiera con pico y placa.

Debido a esto, los conductores consideran que se gasta mucha más gasolina, ya que esa práctica de acelerar y frenar seguido va gastando más combustible sin recorrer muchos kilómetros.

Ante esto, muchos toman la decisión de apagar el carro cuando no pueden andar, pero eso puede perjudicar los elementos del motor, por lo que la cura saldría más cara que la enfermedad.

¿Se debe apagar el carro cuando hay trancón?

Esta práctica fue cuestionada por el doctor en Ciencias de la Ingeniería y decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Antonio Nariño, Nicolás Giraldo Peralta, quien aseguró que si el carro no está hecho para esa condición, no es recomendable hacerlo.

Es más, los únicos que deberían hacer esto son los carros que traen la opción ‘start-stop’, que son aquellos más modernos que se apagan automáticamente cuando el vehículo queda completamente quieto.

“Esos vehículos que tienen ese sistema fueron diseñados desde fábrica para que efectivamente se apagaran y se encendieran con una mayor frecuencia”, dijo Giraldo, en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, los carros que no cuentan con esta función sí se afectarían mucho más. “Cuando se prueban estos sistemas, por ejemplo, el motor de arranque, si no está prediseñado para funcionar de esta forma, entonces tendrá un desgaste importante, al igual que la batería”, comentó.

Y sobre si efectivamente se ahorra gasolina, concluyó: “No es que el ahorro sea muy importante en cuanto a las emisiones emitidas o que se dejan de emitir cuando el vehículo está apagado en los semáforos, pero pues sí son contribuciones pequeñas que pueden llevar a que, si tenemos muchos carros de ese tipo en la ciudad, nos pueda ayudar”.

De esta manera, la conclusión es que si el carro es moderno y cuenta con la opción de ‘start-stop’, no tendrá ningún problema, pero si no viene con la alternativa, al tiempo que ahorra en combustible puede estar afectando otras piezas del motor, lo cual a largo plazo le puede salir bastante costoso.

