Comprar carro en Colombia no es una tarea sencilla, pues actualmente los vehículos nuevos son bastante costosos y por eso a la mayoría de personas que quieren cumplir con este objetivo les toca pedir un crédito.

(Ver también: Colombia frenó en seco cambio en reglas de carros: medida iba a golpear duro las ventas)

Ahora, hay un error que cometen muchas personas y es que primero piden el dinero sin hacer cuentas y eso luego se convierte en un dolor de cabeza, puesto que no toman en cuenta los seguros, la gasolina y demás, por lo que ese gasto se vuelve insostenible.

Ante esto, las principales marcas ahora cuentan con simuladores de crédito para que las personas pongan cuánto pueden pagar de cuota inicial y así saber más o menos en cuanto les quedan las cuotas hasta terminar de pagar el total.

Lee También

Por ejemplo, Hyundai es una marca que gracias a sus nuevos diseños, ha vendido una gran cantidad de vehículos, pero hay uno en particular que llama la atención por su precio: el HB20S Sedan.

Dicho vehículo tiene un valor de 71’990.000 pesos, por lo que si usted pone 10’000.000 de cuota inicial, le quedarían pendientes 61’990.000 pesos.

Ahora, si pide el crédito a 72 meses o 6 años, le corresponderá pagar un total de 1’495.000 pesos mensuales, de los cuales más de 900.000 son de intereses y poco más de 500.000 a capital. A medida que avanzan los meses, el abono a capital sube y los intereses bajan, tal como se ve en el siguiente cuadro.

De esta manera, usted puede revisar si vale la pena meterse en ese crédito, teniendo en cuenta que debe pagar el seguro todo riesgo, el Soat y después de unos años, la revisión técnico mecánica.

Qué trae el Hyundai HB20S

El Hyundai HB20S es un sedán compacto diseñado para el mercado sudamericano, ideal para ciudad y carretera. Con 4.32 metros de largo y un baúl de 475 litros, es perfecto para familias o conductores de aplicaciones. Su diseño moderno incluye faros LED y una parrilla elegante.

En cuanto a los componentes, ofrece un motor 1.0 Flex de 80 caballos, económico para la ciudad, y un 1.0 Turbo Flex de 120 caballos para mayor potencia. Tiene transmisión manual de cinco velocidades o automática de seis, con consumos de hasta 11.7 km/l en carretera.

(Ver también: BYD despierta intriga por camioneta híbrida con la que apretaría a Ford, Toyota y más)

Finalmente, incluye pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay y climatización automática. Su paquete de seguridad ‘SmartSense’ trae seis ‘airbags’, frenado automático y alerta de punto ciego.

* Pulzo.com se escribe con Z