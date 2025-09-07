En los últimos días, el cantante colombiano Maluma, uno de los más reconocidos a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores por la adquisición de una lujosa y costosa camioneta que se suma a su colección, pues es una edición completamente personalizada para él y que cuesta un dineral.

De hecho, apenas la recibió, el cantante compartió unas llamativas fotografías en sus redes sociales, en las que muestra la celebración por adquirirla, teniendo en cuenta que está avaluada en más de 1 millón de dólares porque es de la marca Ferrari.

Sin embargo, más allá de la felicidad y la celebración, el artista también fue sorprendido precisamente porque cuando iba estrenándola por las calles de Medellín, dos agentes de tránsito lo detuvieron para pedirle los papeles tanto propios como del vehículo.

Claramente la situación no pasó desapercibida, pues todas las personas reconocieron de inmediato al artista abajo de su nueva camioneta, la cual es un color verde menta que llama mucho la atención.

Este fue el momento capturado por un ciudadano:

Lo cierto es que todo indica que no hubo ningún problema, pues al parecer solo fue un tema de control para que todo estuviera en regla y así el artista pudiera seguir sin inconvenientes a su casa en la capital antioqueña.

Cuánto cuesta la nueva camioneta de Maluma

Ahora, hablando específicamente del vehículo, vale la pena destacar que esta es una Ferrari Purosangre, la primera camioneta oficial de esta compañía en el mundo.

Aunque ya hay varios modelos en todo el mundo, esta en particular fue diseñada directamente por Ferrari exclusivamente para el cantante colombiano, pues tiene un color especial tanto por fuera como en las sillas, detalles personalizados y mucho más.

La Ferrari Purosangue es el primer vehículo de tipo SUV (o FUV, como lo llama Ferrari) que combina la elegancia y potencia de la marca italiana. Este modelo, lanzado en 2022, no es una camioneta común: es un auto de lujo diseñado para quienes buscan velocidad, estilo y comodidad en un solo paquete. Con un precio de hasta 1.2 milones de dólares, es un símbolo de exclusividad.

A diferencia de otros Ferraris, la Purosangue tiene cuatro puertas y cuatro asientos amplios, ideales para que cuatro adultos viajen cómodamente. Su interior es como un salón de lujo, con asientos calefactados, ajustables y hechos con materiales de alta calidad. Además, cuenta con un maletero grande (el más espacioso en la historia de Ferrari) y asientos traseros que se pliegan para llevar más carga.

Bajo el capó, la Purosangue lleva un motor V12 de 6.5 litros que produce 725 caballos de fuerza, lo que la hace increíblemente rápida: puede ir de 0 a 100 km/h en solo 3.3 segundos y alcanzar más de 310 km/h. Este motor no solo es potente, sino que también tiene un sonido único que emociona a cualquiera. Su tracción en las cuatro ruedas la hace estable en todo tipo de caminos, aunque no está pensada para aventuras todoterreno extremas.

Por otro lado, la Purosangue está llena de tecnología. Tiene pantallas digitales de 10.2 pulgadas para el conductor y el copiloto, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye sistemas de seguridad como frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo, que hacen la conducción más segura y cómoda. Su suspensión especial ajusta la altura y suavidad para un manejo deportivo pero confortable.

Por fuera, la Purosangue no parece un SUV típico. Su diseño es elegante y aerodinámico, con líneas que recuerdan a los deportivos de Ferrari. Las puertas traseras se abren al revés, facilitando el acceso, y detalles como los rines de 22 y 23 pulgadas o el techo de fibra de carbono le dan un toque moderno. Es un auto que no pasa desapercibido, ideal para quienes quieren destacar.

