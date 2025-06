Así como salió a flote un escándalo de Yina Calderón por supuestos sobornos, una controversial situación que incluye a otra celebridad de la farándula colombiano se hizo pública a nivel internacional.

Marc Anthony tenía que actuar en el concierto de Maluma en Medellín, a donde llegó en su jet privado para hacer el ensayo con el antioqueño, que en ese momento ya no estaba en el lugar, según contó el periodista español Jordi Martin, que afirmó allí surgió la pelea.

“Marc Anthony llamó a Maluma y le dice: ‘¿Qué pasa? No hay nadie aquí. ¿Dónde estás?’. Y le dice Maluma: ‘Me he tenido que ir, lo siento, te estado esperando’. Marc Anthony le dice: ‘Yo sin ensayar mañana no actúo’. Maluma le dice: ‘Haz lo que quieras’. Marc Anthony agarra el avión y se regresa a Miami. En esos momentos la relación se rompe”, relató el comunicador español