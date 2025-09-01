Yéferson Cossio es uno de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia. Su estilo irreverente y su capacidad para crear polémica lo han mantenido constantemente en el ojo público.

Con una vida marcada por los lujos, los viajes, las propiedades y las excentricidades, el ‘influencer’ ha logrado construir una imagen de abundancia que exhibe con frecuencia en redes sociales. Sin embargo, recientemente, un video protagonizado por él encendió un fuerte debate que ha dividido a la opinión pública.

Se trata de una grabación en la que Cossio aparece visitando a su abuela, en una vivienda de condiciones muy modestas. Las imágenes mostraron un encuentro lleno de amor, abrazos y nostalgia.

Para muchos de sus seguidores, fue un gesto tierno que reflejaba la conexión familiar y la importancia de los vínculos de sangre, más allá del dinero y la fama. Sin embargo, no todos lo vieron de la misma manera.

El video se viralizó rápidamente y, junto a los comentarios de admiración, llegaron fuertes críticas. Un sector de internautas lo acusó de “oportunista”, argumentando que la visita parecía más una estrategia para crear contenido que un acto genuino de cariño.

Otros fueron más duros al señalar la gran contradicción entre el estilo de vida ostentoso de Cossio —con casas de lujo, carros de alta gama, colecciones de zapatos costosos y gastos millonarios en caprichos— y las condiciones en las que vive su abuela.

Lo que más llamó la atención fue una frase que se escucha en el video, cuando la abuela, con voz quebrada, le dijo que pensó que la había abandonado, pues llevaba mucho tiempo sin visitarla.

Esa confesión, sincera y emotiva, desató la indignación de cientos de usuarios que cuestionaron el papel de Cossio en la vida de su familia. Para muchos, la expresión de la mujer reflejaba la soledad que había sentido durante los años en los que su nieto acumulaba fortuna y fama.

“Muy duro lo que dice la abuela, se nota que él nunca la visita”, escribió un internauta. “Este hombre lleva años generando millones y apenas ahora se acuerda de su abuela”, comentó otro. Algunos incluso calificaron la publicación como una muestra de descuido familiar: “No puedo creer que su abuela viva así y él, con tanto dinero, la tenga en esas condiciones”.

El debate se tornó aún más intenso cuando varios usuarios reflexionaron sobre la manera en la que los adultos mayores se relacionan con sus hogares. Algunas personas defendieron la decisión de la abuela de permanecer en su casa, explicando que para muchas mujeres de su edad, la vivienda no solo es un espacio físico, sino también un refugio cargado de recuerdos y vivencias.

“A las abuelas no las saca nadie de sus casas, allí está su historia, y esos recuerdos no los cambia ni la casa más lujosa del mundo”, señaló una usuaria en redes sociales.

Por el otro, aquellos que consideran que la visita llegó demasiado tarde y que el contraste entre su riqueza y la humildad en la que vive la mujer resulta cuestionable.

La frase popular “dime de qué presumes y te diré de qué careces” fue repetida en muchos de los comentarios críticos, insinuando que la opulencia mostrada por Cossio en sus redes sociales no logra ocultar los vacíos familiares que se hicieron evidentes en el video.

