La experiencia de la ‘influencer’ española Sara Zhan probando por primera vez frutas colombianas se ha convertido en un fenómeno viral y un tema de conversación en redes sociales. Con un video publicados en su cuenta de TikTok, la creadora de contenido desató una ola de reacciones entre los usuarios, mezclando asombro y humor con las descripciones inusuales de los sabores tropicales.

Sigue a PULZO en Discover

La primera parte del corto sirvió de carta de presentación a su aventura frutal, iniciando con la granadilla. La mujer no ocultó su sorpresa ante la apariencia de la fruta, con su interior gelatinoso y lleno de semillas que, según comentó, le recordaron inmediatamente a la maracuyá. Sin embargo, su paladar fue conquistado rápidamente, describiendo su sabor como delicioso y dulce.

Posteriormente, la guayaba pera fue el centro de atención, elogiada por su “superbonito”, como expresó ella, color rosado interno y su intenso aroma. Aunque el sabor fue agradable, la española notó la dureza de las semillas, un detalle que a menudo sorprende a quienes no están acostumbrados a consumir esta fruta directamente.

Lee También

El clímax del video, y la razón principal de la controversia, llegó con el borojó. Desde el inicio, la ‘influencer’ mostró una reacción llamativa, cuestionando el “olor un poco fuertecillo” y la presentación de la pulpa ya sin cáscara. No obstante, el verdadero momento de impacto se produjo al probarla. Su inmediata reacción de “superácida” fue opacada por una analogía que causó miles de comentarios y debates: “Me recuerda un poco a plástico fundido, plástico derretido”, sentenció, reconociendo al mismo tiempo que es una fruta comúnmente utilizada para batidos y endulzada con azúcar.

“Ni los Colombianos probamos el borojó así“, “el borojó es para jugo, solo jugo”, “el borojó no se come”, “ubícate. Esas frutas son para disfrutar en jugo” y “el borojó se hace jugo, no se come”, son algunos de los comentarios presentes en el ‘post’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.