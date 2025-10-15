La Policía Federal de Brasil arrestó al ‘influencer’ Buzeira, quien cuenta con más de 15 millones de seguidores, durante la operación ‘Narco Bet’, una investigación contra una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico internacional.

En su mansión fue hallado un cuarto con características de búnker, donde se incautaron múltiples armas, entre ellas fusiles, pistolas, cargadores, miras holográficas, uniformes similares a los de la Policía Federal y radios, detalla Globo.

Buzeira permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La operación incluyó 11 órdenes de captura y 19 allanamientos en varios estados de Brasil, donde se confiscaron autos de lujo, joyas, dinero en efectivo y bienes de alto valor, añade ese medio.

Según las autoridades, los sospechosos usaban criptomonedas, casas de apuestas y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito del dinero.

Además de Buzeira, fue detenido el empresario Rodrigo Morgado, señalado como contador del grupo, recalcó esa cadena brasileña.

Buzeira, de 28 años, se hizo famoso por rifar artículos de lujo y ya había sido investigado por la Policía Civil en febrero por posesión de vehículos costosos y cuentas en el extranjero. Las autoridades continúan rastreando sus finanzas y no descartan más capturas.

