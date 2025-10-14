Conocido como @arepito1 en TikTok, el hombre ha ganado la admiración de miles de usuarios por representar con orgullo la gastronomía colombiana en el exterior.

En uno de sus videos más vistos, dos personas originarias de la India probaron por primera vez una arepa y quedaron sorprendidas tanto por su sabor como por la higiene del puesto de comidas.

Al explicarles que la receta es típica de Colombia y Venezuela, el vendedor destacó que sus productos son hechos completamente de maíz.

Lo que más llamó la atención fue la mezcla salada con leche condensada, algo inusual para muchos, ya que la arepa tradicional suele acompañarse con queso o mantequilla.

Este detalle innovador generó curiosidad y elogios entre los visitantes internacionales. Los usuarios en redes sociales resaltaron la limpieza del negocio, un aspecto que compararon con otros lugares de comida callejera en otras partes del mundo.

Además, expresaron orgullo por el colombiano, a quien consideran un ejemplo de cómo mostrar lo mejor del país en el exterior. Sus videos se han convertido en una vitrina para promover la cultura y creatividad culinaria de Colombia en el mundo.

