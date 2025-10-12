Algo que ha caracterizado a las aerolíneas y los aviones en los últimos años ha sido que los lujos y el espacio se han cambiado por sillas mucho más pequeñas, menos facilidades y una experiencia mucho más sencilla para que los costos no sean tan altos.

(Ver también: ¿De pie? Aerolínea tiene plan (muy discutido) para que vuelen más personas en un avión)

De hecho, ahora el poco espacio entre filas, tener que pagar por cualquier bebida o comida y más se han convertido en una constante que han cambiado completamente la experiencia a bordo de un avión.

Sin embargo, en otros países todavía hay aerolíneas que mantienen la comodidad como su base principal, especialmente aquellas que cubren rutas que son bastante largas, ya que así sus ocupantes no llegan tan casados al destino y siempre van a volver por el trato que recibieron.

Es más, recientemente un creador de contenido conocido como Lounge Guru compartió su experiencia viajando a bordo de un A380 de Singapore Airlines y aunque pagó casi 50 millones de pesos (13.000 dólares), al ver el video uno entiende el por qué.

#A380 #Firstclass ♬ original sound – Lounge Guru @loungeguru How Singapore Airlines tucks you in. Bedtime hits different at 40,000 feet, and with Singapore Airlines A380 First Class Suites, it’s more than just sleep… it’s a ritual. It starts when the crew hands you a Lalique amenity kit and slippers with super soft pyjamas, then guides you to one of the largest lavatories in the sky, complete with a vanity, leather seat, and enough space to actually change and freshen up comfortably. While you’re gone, they fold out your seat to create a separate full-size bed, not a reclined chair, and dress it with plush Lalique bedding, two full pillows, and a duvet that feels straight out of a luxury hotel. When you return, they personally walk you back, offer to dim every light in your private suite, and leave you in total silence behind closed doors. This isn’t just bedtime on a plane.. it’s the rarest, most indulgent sleep experience in commercial aviation. #SingaporeAirlines

Tal como se puede apreciar en el video, la primera clase tiene una sala de espera para que las personas se pongan cómodas mientras las ubican en su suite. Cuando todo está listo, una persona le entrega una pijama y pantuflas para que tenga toda la comodidad en su vuelo.

De allí lo llevan a un vestier que está surtido con cremas y productos especiales para la piel completamente gratis. Cuando ya se cambió, una persona lo está esperando para llevarlo a su habitación, que tiene una cama, pantalla grande y hasta se pueden acomodar las luces. En medio del vuelo lo despertarán para que pueda probar los mejores platos recién hechos por un cocinero a bordo.

(Ver también: Abren la puerta a cobros por equipaje de mano en vuelos comerciales: idea ya va en marcha)

Claramente este tipo de experiencias, que no son nada económicas, están hechas para vuelos muy largos, como de Europa a Asia, pero igual demuestra que las experiencias, comodidad y más siguen siendo muy importantes para muchas aerolíneas.

