En un hecho insólito, la policía de República Dominicana interrumpió un velorio para llevarse el cuerpo del difunto debido a errores en un procedimiento legal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trágico accidente en un centro comercial: bebé de 7 meses murió al caer de un segundo piso)

Aunque la acción policial provocó consternación y molestia entre los presentes, las autoridades sostienen que se debió a la necesidad de cumplir con los protocolos legales correspondientes al cuerpo del fallecido.

La policía se vio en la obligación de detener el evento fúnebre y entrar a la funeraria para hacer el levantamiento del cadáver. Este hecho ocurrió por sospechas de posible homicidio del hombre, según informó Univisión.

Lee También

Esta situación causó un desasosiego e indicación. Entre los afligidos familiares y amigos que se encontraban presentes en el servicio funerario. Aunque de acuerdo con testimonios recogidos por ese medio, algunos allegados manifestaron su apoyo a las autoridades.

“La policía está haciendo su trabajo porque no confía”, indicó un testigo de lo ocurrido en el programa ‘Primer Impacto’, destacando las sospechas de las autoridades.

¿De quién era el cuerpo que se llevaron policías de un velorio?

Se trata de Menegildo Abreu, de 70 años, que vivía en una zona rural de la localidad de La Vega y era reconocido dentro de su comunidad, informó el citado canal.

Algunos informes preliminares indican que Abreu habría recibido golpes con un palo, lo que despertó sospechas sobre las circunstancias de su muerte. Por eso, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para que se le practicara una autopsia que esclareciera la forma en que murió.

Mientras tanto, los familiares esperan que les entreguen los restos para, por fin, darle cristiana sepultura, en medio de la tristeza que causa su partida y la posible responsabilidad de un vecino.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.