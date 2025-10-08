Un trágico incidente sacudió la capital de Perú el pasado domingo 5 de octubre, cuando una bebé de tan solo siete meses perdió la vida luego de caer desde el segundo piso del centro comercial Real Plaza Centro Cívico.

De acuerdo con Blu Radio, la niña se encontraba en compañía de sus padres al momento del desafortunado accidente, en una jornada que se tornó gris y sombría para muchas familias peruanas.

A lo largo de la concurrida tarde, bajo el ruido y la algarabía propias de un espacio de entretenimiento y compras, se vivió un sobrecogedor silencio. Los presentes describieron cómo, en medio del alboroto, los gritos desesperados resaltaron, alertando a todos sobre la caída de la pequeña.

De inmediato, se intentó auxiliar a la bebé aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La niña murió al llegar a la Clínica Internacional, ubicada a pocos metros del centro comercial, cambiando para siempre la historia de su familia y consternando a los testigos del suceso.

📷#N60Noticias| BEBÉ SUFRE GRAVE CAÍDA DESDE SEGUNDO NIVEL EN REAL PLAZA CENTRO CÍVICO || Un trágico accidente ocurrió en el centro comercial Real Plaza Centro Cívico de Lima , donde un bebé cayó desde el barandal del segundo piso, generando gran conmoción entre los presentes.

De… pic.twitter.com/Gv6x6q6YwE — N60 Noticias (@N60Noticias) October 7, 2025

A través de la comisaría de Alfonso Ugarte, se iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que rodearon la caída. En este sentido, los vídeos que capturaron el momento del auxilio y las cámaras de seguridad del establecimiento serán claves para esclarecer el hecho.

El incidente, hasta el momento sin resolver, reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los espacios públicos, especialmente en lo que respecta a los niños.

