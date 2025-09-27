La inseguridad para los comerciantes está desbordada en toda Latinoamérica, pues no hay país o región que se salve de este fenómeno llamado hurto, extorsión, asesinato y mucho más.

Perú, por ejemplo, es un país que ha sufrido mucho por las bandas organizadas en los últimos meses, pues ahora se dedican a extorsionar a los comerciantes para sacar dinero y así poder seguir cometiendo sus crímenes, aunque eso a veces les salga costoso.

Según un video que está rondando en las redes sociales, cansado de esta situación y temeroso por su vida, un hombre les tendió una trampa mortal a un grupo de extorsionistas que le estaban haciendo la vida imposible.

Según las primeras informaciones, este grupo se había dirigido en varias oportunidades hasta el local comercial del hombre a pedirle un dinero para que no le hicieran daño, pero como este se opuso a esa situación, en un momento los hombres iban a asesinarlo, pero se llevaron una terrible sorpresa.

Cinco hombres con los rostros tapados y armados forzaron la cerradura del local para buscar al hombre, pero apenas entraron se activó una bomba que los rodeó de fuego y les acabó la vida casi que de forma inmediata.

Este fue el video de la situación:

In Arequipa, Peru, five extortionists died due to a device explosion in a businessman’s shop. The group forcibly entered to attack him after he refused to pay extortion fees, following months of threats and financial pressure. pic.twitter.com/g0ESM7uFLd — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 27, 2025

Esta situación despertó una gran discusión en Perú, ya que muchos aplaudieron el actuar del hombre y lo justifican bajo el pretexto de legítima defensa, mientras que otros van en contravía de estos hechos asegurando que esto lo que causa es más violencia en el país.

Lo cierto es que al final el negocio del hombre quedó completamente quemado, por lo que deberá buscar la manera de volver a comenzar, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si se le debe aplicar una pena judicial o queda absuelto debido a las pruebas presentadas.

