A pesar de la captura de su aparente líder en noviembre de 2023, la banda delincuencial ‘Los Satanás’ sigue atemorizando y extorsionando a los conductores de transporte público en Bogotá, según indican los recientes audios intimidatorios y panfletos coercitivos que estos han recibido. Estas acciones parecen indicar que la captura de José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, no ha mermado las operaciones de la organización criminal, según una investigación del periodista Felipe García, de Blu Radio.

Todo indica que ‘Satanás’ y ‘Moises’ amenazan a conductores informales en el norte de Bogotá y les exgien un millón de pesos mensuales por usar su vehículo. De hecho, en las últimas semanas se registraron atentados y un asesinato por negarse a pagar esta cuota de muerte, de acuerdo con la emisora.

Dicha ola de violencia no ha dado tregua, pues la extorsión ya cobró una víctima con arma de fuego e incluso han aparecido panfletos intimidatorios, exigiendo pagos mensuales por vehículo. Incluso, han recibido mensajes y audios por WhatsApp que producen bastante pánico.

“Pido a los señores conductores de Toberin y sus alrededores. Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso, si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matar. El tercer llamado será dejando un muerto, la felicidad y tranquilidad no tiene precio”, dice el audio divulgado en el informe periodístico.

Lo que se sabe del conductor asesinado es que trabajaba de forma informal en Cantalejo, en Suba. El ataque habría sido perpetrado por una mujer que se movilizaba en una motocicleta y quien le disparó. Aunque el hombre fue llevado a un centro asistencial, falleció posteriormente pese a los esfuerzos médicos.

Cabe recordar que en 2024, comerciantes en Bogotá también denunciaron que recibieron panfletos y mensajes de WhatsApp enviados supuestamente por ‘Los Satanás’, buscando extorsionar y atemorizar a las posibles víctimas.

