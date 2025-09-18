Se trata del icónico local de Hamburguesas Del Rodeo que se ubicaba en la carrera 47 # 94A – 57, en inmediaciones del Teatro La Castellana. Su cierre se suma al de varias sedes de la cadena de comida rápida.

La razón es que Hamburguesas Del Rodeo, una de las cadenas más queridas de Bogotá desde su fundación en 2001, atraviesa una crisis que la ha llevado a cerrar la mayoría de sus locales.

Reconocida por sus hamburguesas caseras y sin aditivos, la marca fue un referente gastronómico en la capital, pero hoy su presencia se ha reducido a solo dos sedes: una en la Avenida Boyacá #131-64 y otra en la Carrera Séptima #12B-43, que siguen operando con horarios regulares.

El cierre de restaurantes emblemáticos, como el de la Avenida Ciudad de Quito —donde nació la cadena—, causó sorpresa y nostalgia entre los clientes, más aún porque su reemplazo lo tomó la competencia directa, Hamburguesas El Corral.

Lee También

Aunque la empresa no ha explicado en detalle las razones de este repliegue, fuentes del sector apuntan a una caída en las ventas, pérdidas acumuladas y la fuerte competencia de nuevas marcas locales y franquicias internacionales.

En redes sociales, la compañía se limitó a expresar que “a veces toca cerrar puertas para abrir otras con más fuerza”, intentando mantener viva la identidad de la marca. Sin embargo, el panorama para Hamburguesas Del Rodeo refleja los retos que enfrentan negocios tradicionales en un mercado saturado de opciones y con consumidores cada vez más exigentes.

“La Castellana y Las Américas fueron parte de esta historia tan sabrosa que hemos construido. A veces toca cerrar puertas para abrir otras con más fuerza… pero lo que no cambia es el sabor”, apuntó la marca en su momento.

Qué pasó con Hamburguesas Del Rodeo

Hamburguesas Del Rodeo se estableció en Bogotá alrededor de 2001 con su primer local en la Avenida Ciudad de Quito. Fue reconocida por ofrecer hamburguesas “caseras”, de buena calidad y sin aditivos, lo que le dio una clientela fiel.

En sus años de actividad, Del Rodeo llegó a tener múltiples sedes en varios sectores de la ciudad, convirtiéndose en un referente local frente a otras cadenas de hamburguesas colombianas. En algunos momentos alcanzó a manejar más de 10 puntos de venta, consolidándose como una marca muy cercana para los capitalinos.

Parte de su identidad fue apostar por un producto artesanal, con ingredientes naturales y sin aditivos, además de una experiencia cercana al cliente. Su propuesta buscaba diferenciarse de la comida rápida tradicional, posicionándose en un segmento intermedio entre lo casero y lo gourmet.

En los últimos años la cadena enfrentó dificultades financieras. La caída en las ventas, las pérdidas acumuladas y la fuerte competencia de nuevas hamburgueserías artesanales y franquicias internacionales marcaron un panorama complejo. Como consecuencia, varios de sus locales cerraron, incluido el emblemático de la Avenida Ciudad de Quito, donde comenzó la marca, hoy reemplazado por otra cadena.

Actualmente solo permanecen dos sedes operativas: una en la Avenida Boyacá #131-64 y otra en la Carrera Séptima #12B-43, en el centro de Bogotá.

La marca ha explicado en redes sociales que, aunque ha tenido que cerrar algunos locales, su esencia y sabor permanecen. Para muchos clientes, Del Rodeo sigue siendo parte de la tradición gastronómica de la ciudad, aunque hoy enfrenta el reto de sobrevivir en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

* Pulzo.com se escribe con Z