El pasado 15 de septiembre, el centro histórico de Cartagena perdió este tradicional negocio que durante más de 3 décadas fue un lugar de reunión y alimentación de estudiantes, trabajadores, viajeros, extranjeros y miles de personas que circulan por las calles de la capital de Bolívar.

La esquina del pan de bono funcionó en el centro histórico desde 1991 y aunque continuará atendiendo a sus comensales en los otros puntos de la ciudad, hay mucha nostalgia por el cierre en su punto más tradicional.

“Quiero darle las gracias a absolutamente a todas las personas por el apoyo que por más de 30 años nos dieron en la esquina del pan de bono del centro. Este 15 de septiembre, lastimosamente nos toca cerrarlo y lo hacemos con mucho dolor porque los que nos conocen saben lo que representa para nosotros este negocio, no solamente económico, sino porque fue nuestro hogar. Este negocio nos enseñó demasiado. Aprendimos a conocerlos. Nos abrió las puertas de Cartagena y, hoy en día, la esquina del pan de bono es lo que es gracias a cada uno de ustedes”, dijo uno de sus propietarios, en un video publicado en redes sociales.

En los últimos días de su atención, cientos de personas se acercaron a la sede en el centro histórico para poder hacer una última compra. Muchos medios locales también visitaron e hicieron crónicas de lo que allí sucedió por más de una 3 décadas.

Y es que son muchos los estudiantes de la Universidad de Cartagena que a diario compraron su desayuno o pasaron por esa icónica esquina en la que ya no se verá más este local. De hecho, en los comentarios de la publicación, son decenas las personas que se despiden y esperan volver a tener el gusto de visitar sus instalaciones en otras zonas de la capital bolivarense.

Pero sin lugar a dudas, el video que más nostalgia da es en el que muestran el momento del cierre. Allí se ve a su dueña despedirse de las empleadas que la acompañaron durante años y atendieron con amor a sus clientes. Estas son las últimas imágenes del icónico local de la esquina del pan de bono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Esquina Del Pandebono ®️ (@laesquinapdb)

Este es otro de los videos que está provocando mucha nostalgia entre los habitantes de Cartagena por estos días:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Esquina Del Pandebono ®️ (@laesquinapdb)

