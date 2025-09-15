En los últimos años, las mascotas se han convertido en el eje central de los hogares en Colombia. Millones de personas han optado por tener una para estar acompañados, pero esta situación ha obligado a los lugares públicos cerrados, como centros comerciales y restaurantes, a adaptarse y a permitir su ingreso.

Crepes & Waffles es uno de los establecimientos en Bogotá que incluyó esta medida en sus restaurantes. Sin embargo, vivió una polémica este fin de semana por cuenta de una usuaria a la que no se le permitió ingresar con su perro a la sede ubicada en Titán Plaza.

Crepes & Waffles respondió a usuaria que no pudo entrar con su perro en sede de Titán Plaza

Si bien la cadena se ha autodenominado ‘pet friendly’, es decir, que avala el ingreso de personas con sus mascotas, estas deben cumplir con unos requisitos. Crepes & Waffles explicó a Red+ Noticias que deben cumplir con lo que establece la Alcaldía de Bogotá desde la Secretaría de Salud.

En principio, solo pueden ingresar los perros de asistencia, de apoyo emocional o lazarillos. Sus dueños deben demostrar con el certificado que estas son sus funciones y así se les permitirá el ingreso.

“Amamos las mascotas. Sabemos que hoy en día son parte fundamental de muchas familias y por eso nos duele no poder recibirlas siempre como quisiéramos. Sin embargo, hay una realidad que muchas veces se desconoce: como restaurante estamos obligados a cumplir las normas establecidas, que prohíben el ingreso de animales a establecimientos donde se manipulan alimentos”, dijo la cadena.

Normas para restaurantes ‘pet friendly’ en Bogotá

En Bogotá, para 2025, los restaurantes que deciden ser ‘pet friendly’ deben cumplir con las disposiciones del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) y las normas sanitarias del Ministerio de Salud, además de lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud. La regla principal es que las mascotas no pueden ingresar a áreas de manipulación o preparación de alimentos, como cocinas y depósitos, pero sí pueden permanecer en zonas de atención al público si el establecimiento así lo permite.

Los restaurantes deben informar a los clientes con señalización visible que son aptos para recibir animales, y garantizar que los espacios destinados estén limpios, ventilados y seguros.

Asimismo, los locales tienen la obligación de mantener protocolos de higiene reforzados y pueden exigir que las mascotas estén bajo control de sus dueños, ya sea con correa, arnés o guacal. Si el animal molesta, hace daños o representa un riesgo para otras personas, el restaurante puede solicitar su retiro, siendo el propietario el responsable de cualquier incidente.

En el caso de terrazas o espacios al aire libre, la Secretaría de Salud recomienda que sean los principales lugares para recibir mascotas, lo que facilita el cumplimiento de la normativa sanitaria y asegura una experiencia más cómoda tanto para clientes como para animales.

