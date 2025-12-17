La negociación del salario mínimo para 2026 cerró sin acuerdo entre empresarios y sindicatos y ahora entra en una fase de alta tensión política y económica. En ese escenario, Fenalco volvió a marcar distancia del proceso y lanzó críticas tanto al mecanismo de concertación como a la cifra que evalúa el Gobierno para fijar el aumento por decreto.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, respondió la carta enviada por el ministro de Trabajo y ratificó la decisión del gremio de no participar en las sesiones. Según explicó, la participación gremial es un derecho, pero está condicionada a que existan “garantías reales de interlocución efectiva”. Para Fenalco, esas garantías no están dadas.

El rechazo de Fenalco se da luego de que empresarios y sindicatos no lograran acercar posiciones. Mientras las centrales obreras insistieron en un aumento de dos dígitos (16 %), los gremios empresariales defendieron incrementos cercanos a la inflación y la productividad (7,21 %). El choque dejó la mesa sin consenso y abrió la puerta a que el Ejecutivo defina el ajuste por decreto.

Fenalco rechaza aumento del 11 % que haría Gustavo Petro al salario mínimo

Uno de los puntos más críticos para los comerciantes son las declaraciones anticipadas de funcionarios del Gobierno. Cabal sostuvo que las condiciones mínimas de un diálogo se ven comprometidas cuando, antes de que arranque formalmente la concertación, se anuncian incrementos del salario mínimo de dos dígitos, como ha ocurrido en el proceso para 2026.

“Estas declaraciones condicionan el escenario deliberativo, afectan la neutralidad del proceso y desnaturalizan la concertación tripartita”, señaló el dirigente gremial.

Fenalco también cuestionó lo que considera un discurso “atractivo y populista” del Ejecutivo hacia tenderos y pequeños comerciantes. Según el gremio, en la práctica estos sectores han sido perjudicados por decisiones como el impuesto saludable, la reforma tributaria y la reforma laboral, que —aseguran— han aumentado los costos y afectado directamente a micro, pequeñas y medianas empresas.

En contraste con la postura empresarial, el Gobierno ya dejó claro que no se quedará en un aumento cercano al 7 %. Tras el desacuerdo, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de subir el salario mínimo por encima de ese nivel.

Más recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que el Ejecutivo evalúa un incremento cercano al 11 %, lo que llevaría el salario mínimo a $ 1’580.085 sin auxilio de transporte y a cerca de $ 1’800.085 con este beneficio incluido.

Incluso, en declaraciones a Blu Radio, Benedetti dejó abierta la posibilidad de que el porcentaje final sea mayor. “Cuidado, de pronto se lleva una sorpresa que es un poquito más arriba”, dijo, sugiriendo que el alza podría superar el 12 %.

