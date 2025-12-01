La discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2026 comenzó con fuerza y ya está causando tensiones entre sindicatos, Gobierno y sector empresarial. La propuesta inicial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de un aumento de dos dígitos encendió las alarmas en varios gremios, especialmente en Grupo Aval, cuyo liderazgo rechazó de manera tajante cualquier incremento de ese estilo.

(Lea también: Aterrizan a trabajadores que esperan gran aumento del salario mínimo; cifra prende debate)

Durante el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, calificó la propuesta de la CUT como “tres veces más la inflación” y la tildó de “exabrupto”, reseña Infobae.

Para la directiva, un aumento tan alto pondría en riesgo la creación de empleo formal y la supervivencia de pequeñas y medianas empresas en un momento de marcada fragilidad económica.

“Con este déficit fiscal, un salario mínimo por encima de dos dígitos es un gran error. Si le subimos un costo mayor a las pymes, lo que van a hacer es despedir personas”, advirtió Gutiérrez.

La presidenta del grupo financiero también lanzó un mensaje político al asegurar que el próximo presidente deberá “arreglar la casa” debido al deterioro institucional y la incertidumbre heredada, según ella, por el actual Gobierno.

Salario mínimo: ¿cuánto aumentará para 2026?

La revisión del salario mínimo se discutirá en la mesa tripartita entre sindicatos, empresarios y Gobierno. La CUT presentará oficialmente su postura el 9 de diciembre, según el cronograma del Gobierno.

Otras centrales obreras han sugerido un aumento del 10 %, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó que el Gobierno estudiaría un alza del 11 %.

Los sindicatos sostienen que su objetivo es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en medio del incremento del costo de vida, pero desde los gremios advierten que alzas muy por encima de la inflación terminarían trasladándose a los precios de bienes y servicios, anulando el beneficio para los hogares.

La discusión empezó con fricciones: el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anunció que su organización no participará en la mesa porque considera que el Gobierno “ya tiene definida su carta” y que asistir sería “un acto inútil”.

El salario mínimo vigente en 2025 es de $ 1’423.500. Si se aprobara un incremento del 10 %, como sugieren algunas centrales obreras, el salario quedaría en $ 1’565.850.



Este cálculo excluye el auxilio de transporte, que se definiría por separado.

