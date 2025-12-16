Sus declaraciones, dadas en medio de un discurso en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en la Escuela de Cadetes General Santander, refuerzan la idea de que, ante la falta de consenso, el ajuste salarial podría terminar siendo decretado directamente por el Ejecutivo.

Petro fue enfático en señalar que el salario mínimo “aumentará” y que su apuesta es avanzar hacia lo que denominó un “salario de vida”, concepto con el que ha defendido incrementos reales que superen la inflación.

Las palabras de Petro se conocen justo cuando ya se venció el primer plazo para que las centrales obreras y los gremios empresariales llegaran a un acuerdo sobre el incremento. Como ha ocurrido en años anteriores, las posiciones siguen siendo opuestas y el consenso parece cada vez más lejano.

Aumento del salario mínimo en Colombia: ¿qué cifras analizan?

De un lado, las centrales sindicales, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), están solicitando un aumento del 16 %, argumentando que los trabajadores han perdido poder adquisitivo y que el alza debe compensar el costo de vida. Del otro, los empresarios han propuesto un incremento del 7,21 %, cifra que consideran responsable frente al comportamiento de la economía.

Los voceros de las empresas han insistido en que un aumento demasiado alto podría tener efectos negativos sobre la productividad y el empleo formal. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado señales de no estar dispuesto a aceptar una cifra de un solo dígito.

De hecho, de manera anticipada, el Ejecutivo ya había puesto sobre la mesa una propuesta cercana al 11 %, lo que causó fuertes reacciones. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) decidió incluso retirarse de la mesa de negociación, calificando esa cifra como “populista” y alejada de la realidad económica del país.

Con este panorama, las posibilidades de un acuerdo entre sindicatos y gremios parecen remotas. Por eso, crece la expectativa sobre el camino que tomará el Gobierno si las posiciones se mantienen irreconciliables y sobre cuándo podría decretarse oficialmente el aumento.

Incremento del salario mínimo 2026 saldría por decreto

Según el cronograma legal, entre el 16 y el 18 de diciembre, cada una de las partes deberá presentar por escrito sus salvedades, explicando las razones por las cuales no se logró una concertación. Estos documentos servirán como insumo técnico y jurídico para la siguiente etapa.

Posteriormente, entre el 19 y el 29 de diciembre, la mesa entrará en un periodo de negociación extraordinaria, en el que aún existe la posibilidad de sesiones adicionales para intentar un acuerdo de última hora. No obstante, si al finalizar ese plazo no hay consenso, la decisión quedará en manos del presidente de la República, quien podrá fijar el salario mínimo por decreto.

En diálogo con Pulzo.com, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue claro en señalar que el Gobierno busca dar un “regalo de Navidad” a los trabajadores. Por eso, no se descarta que el aumento sea decretado el 24 de diciembre, tal como ocurrió el año pasado.

