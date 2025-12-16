La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta pública virtual que promete captar la atención de empresas, comerciantes y ciudadanos interesados en adquirir bienes a precios competitivos.

(Lea también: Miles de morosos de la Dian tendrán que responder ante la Fiscalía y podrían acabar en la cárcel)

En coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo, la entidad hará un remate de maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles, que estará abierto desde las 8:00 de la mañana del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 de la tarde del jueves 18 de diciembre de 2025.

Se trata de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono, como resultado de los procesos de control, fiscalización y lucha contra el contrabando que adelanta la Dian en distintas regiones del país. Este tipo de subastas se ha convertido en una alternativa atractiva tanto para personas naturales como para empresas que buscan activos a valores inferiores a los del mercado tradicional.

Camionetas en subasta / Elmartillo.com

De acuerdo con la entidad, el proceso se desarrollará de manera virtual, lo que permite la participación desde cualquier lugar del país, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. La subasta se llevará a cabo a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular.

¿Cómo participar en subasta de la Dian?

Para participar, los interesados deben registrarse previamente en la página web de El Martillo, crear un usuario y una contraseña, y acceder a la sección “Sala de subastas virtuales”. Allí podrán consultar el catálogo completo de los bienes disponibles, revisar la descripción detallada de cada lote y conocer las condiciones específicas de participación, un paso clave para identificar los artículos de su interés antes de iniciar la puja.

Uno de los requisitos fundamentales es contar con una cuenta corriente o de ahorros en cualquier entidad bancaria del país, habilitada para hacer pagos por PSE. Una vez dentro de la plataforma, el usuario deberá constituir un depósito virtual a través del botón de pagos seguros en línea, opción que se encuentra en el menú “Mi Cuenta – Constituye tu depósito”. Este depósito es indispensable para poder ofertar por los lotes disponibles.

Cuando el pago es aprobado por la entidad bancaria, el depósito queda habilitado y visible tanto en la sección de pagos PSE como en la Sala de subastas virtuales. A partir de ese momento, el participante puede seleccionar el lote por el cual desea ofertar y entrar formalmente en la puja. El sistema indica automáticamente el valor de la oferta inicial y el margen mínimo de mejora requerido para superar a otros participantes.

La dinámica de la subasta es similar a la de otros remates electrónicos. Cuando un usuario hace una oferta y esta es la más alta, el sistema muestra la palabra “Ganando”. Si otro participante supera esa propuesta, el estado cambia a “Perdiendo”, lo que permite reaccionar y mejorar la oferta, siempre y cuando el cronómetro del lote siga activo. Cada artículo cuenta con un reloj que marca el tiempo restante hasta el cierre definitivo, por lo que la Dian recomienda estar atentos hasta el último momento.

Una vez finalizada la subasta, la plataforma determina automáticamente al ganador de cada lote y envía el acta de adjudicación al correo electrónico registrado. A partir de ese momento, el adjudicatario dispone de cuatro días hábiles para consignar el saldo pendiente del valor del bien, ya sea mediante pago virtual o a través de una consignación en el Banco Popular bajo la modalidad de “Depósito para Remate”.

Posteriormente, la Dian se contactará con los ganadores para iniciar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos. La entidad reiteró que todo el proceso cuenta con respaldo institucional y se desarrolla bajo estrictos principios de transparencia, por lo que invitó a la ciudadanía a participar con confianza.

