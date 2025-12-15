Tal como se anticipaba desde hace varios días, la mesa de concertación del salario mínimo cerró este 15 de diciembre sin lograr un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Las posiciones, que llegaron prácticamente intactas a la jornada definitiva, terminaron por confirmar que el consenso era improbable.

La reunión, que estaba llamada a destrabar uno de los debates más sensibles del cierre de año, evidenció que la distancia entre las partes sigue siendo profunda. De un lado, los empresarios se mantuvieron firmes en una propuesta de aumento del 7,21 %, sustentada en criterios técnicos como la inflación y la productividad. Del otro, los sindicatos no se movieron de su petición de un incremento del 16 %, con el argumento de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en los últimos años.

El fracaso de la negociación fue reconocido por las centrales obreras. Fabio Arias, presidente de la CUT, lo resumió con una frase que refleja el clima con el que terminó la sesión. “Como se preveía no iba a haber acuerdo. Los empresarios se pegaron de factores técnicos. Si los empresarios no se movían, nosotros tampoco lo íbamos a hacer”, afirmó el dirigente sindical al cierre del encuentro.

La declaración de Arias confirma lo que ya se venía percibiendo desde las primeras jornadas: ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Para los sindicatos, aceptar un aumento cercano al propuesto por los empresarios significaría, en su visión, renunciar a la posibilidad de recomponer el ingreso real de millones de trabajadores. Para los gremios, en cambio, un incremento de dos dígitos podría tener efectos negativos sobre el empleo formal, la sostenibilidad de las empresas y la inflación.

El Gobierno, que había insistido en la necesidad de una concertación, tampoco logró acercar las posiciones. Aunque el Ministerio de Trabajo había manifestado optimismo moderado en los días previos, la sesión de este 15 de diciembre dejó claro que los nueve puntos porcentuales de diferencia entre las propuestas eran demasiado difíciles de salvar en una sola jornada.

Salario mínimo en Colombia saldría por decreto

Con este escenario, el proceso entra ahora en un terreno conocido pero siempre polémico: la posibilidad de que el aumento del salario mínimo para 2026 sea definido por decreto presidencial.

La normativa vigente establece que, si no hay acuerdo en la mesa de concertación, el Ejecutivo tiene la facultad de fijar el incremento, siempre y cuando lo haga antes del 30 de diciembre.

No obstante, aún existe una ventana adicional. El Gobierno puede convocar reuniones extraordinarias en los próximos días con el objetivo de intentar un último acercamiento entre las partes. Estas sesiones podrían extenderse hasta finales de diciembre, aunque, a la luz de lo ocurrido este 15 de diciembre, el margen para un acuerdo parece cada vez más estrecho.

