El aclamado restaurante bogotano Andrés D.C en la calle 82 de Bogotá, ha anunciado este lunes 15 de septiembre de 2025 la reanudación completa de los servicios de la cocina en el tercer piso que había sido bloqueada por una medida preventiva ordenada por el Ministerio de Trabajo.

Este anuncio llega diez días después de un incidente en el que una máquina de humo provocó quemaduras a nueve clientes, promoviendo el cierre temporal de esa área en particular para garantizar una seguridad óptima tanto para los clientes como para los empleados.

Desde el incidente, el establecimiento gastronómico ha implementado rigurosamente las recomendaciones del Ministerio de Trabajo. “Trabajamos a la mano con las autoridades y mantenemos un firme compromiso de mejora continua con el fin de cumplir y superar los estándares de seguridad necesarios en este tipo de instalaciones”, se pudo leer en el comunicado que hizo público Andrés D.C.

En medio de la crisis y ante la suspensión de las actividades en el tercer piso, el restaurante recalca su permanencia abierta al público, mientras realizaba correcciones en las áreas señaladas por la inspección exhaustiva que llevó a cabo el ministerio el 9 de septiembre.

El informe de la revisión evidenció la existencia de riesgos eléctricos, de ventilación y térmicos en la cocina del tercer piso y otras áreas del establecimiento. Estas deficiencias, que exigieron medidas específicas como estudios de estrés térmico y acomodo adecuado de productos químicos, incrementaban el riesgo de accidentes para los trabajadores, obligando a la entidad gubernamental a exigir un plan de mejora integral que abordara estos puntos débiles.

Ante el requerimiento de las autoridades, Andrés D.C mostró total disposición para cumplir con la ley y garantizar la seguridad de todos los involucrados en el establecimiento.

“La reapertura total de la cocina es el resultado del trabajo conjunto y diligente de nuestro equipo, así como del compromiso de mejora permanente, para poder cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo”, dice el comunicado.

Actualmente, los apoderados de los comensales lesionados y la administración del restaurante han llegado a acuerdos satisfactorios, aunque el Ministerio de Trabajo continúa sus investigaciones para asegurar el cumplimiento total de los requisitos legales en cuanto a salud y seguridad en el establecimiento.

Para finalizar, el restaurante reabrió completamente el 15 de septiembre, dejando claro su compromiso con la seguridad de los empleados y clientes, y continuará con la operación general mientras se hace el seguimiento a los ajustes hechos desde la inspección.

