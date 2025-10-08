La tranquila comunidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos (Argentina), quedó convulsionada al descubrir el cuerpo sin vida de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años reportada como desaparecida el viernes 3 de octubre.

Según las autoridades locales, Daiana salió de su vivienda aquella noche y no retornó ni respondió a los intentos de contacto de sus familiares, lo que motivó una denuncia por desaparición. Este caso se suma a el de las tres argentinas que fueron asesinadas y cuyo homicidio fue transmitido en redes.

A raíz de esto, se emprendió una búsqueda exigente que culminó el martes 7 de octubre, cuando la policía localizó su cuerpo dentro de una cisterna subterránea en una zona rural del municipio.

El área fue de inmediato acordonada por los investigadores para preservar pruebas. Los primeros peritajes indican que Daiana pudo haber sufrido violencia antes de su muerte.

Además, las autoridades centran la investigación en un hombre de 55 años, conocido en la zona como ‘Pino’, con quien la joven podría haber tenido algún tipo de vínculo.

Durante las pesquisas, los agentes incautaron el vehículo de la joven, que apareció previamente en un camino rural. Con base en testimonios de vecinos, se obtuvo una orden de allanamiento para ingresar al inmueble del sospechoso, donde fueron encontradas armas de fuego y varios teléfonos celulares.

Último mensaje que dejó Daiana Magalí Mendieta en redes sociales

El sujeto terminó detenido luego de resistirse al arresto y amenazar a los policías con un arma. Un elemento que llamó la atención de los investigadores es un mensaje que Daiana publicó en Instagram poco antes de desaparecer.

En esa publicación, acompañada de una foto y la canción Please Me del artista Maxi Trusso, escribió, según recogió Blu Radio: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”.

El caso provocó malestar en la comunidad y encendió debates sobre la violencia de género en Argentina. Diversos sectores exigen esclarecer las motivaciones del asesinato y determinar si existieron fallas institucionales que permitieron la tragedia.

