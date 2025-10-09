Edward Porras, más conocido por su trabajo en Noticias Caracol como el ‘Ojo de la noche’, ya suma varias anécdotas por los recorridos que hace durante su trabajo mientras Bogotá duerme.

En medio de aquellos cubrimientos han sobresalido sucesos paranormales y esta vez cuenta que no fue él quien lo vivió, sino uno de sus colegas, quien hasta ahora empezaba a hacer su trabajo como periodista en las noches.

A través de sus redes sociales, Porras contó que los hechos tuvieron lugar en una esquina de un caño en el sur de la ciudad en donde, según reportes enviados, una mujer falleció.

De acuerdo con el reportero, las versiones apuntan a que la mujer fue presuntamente torturada y lanzada al agua. Ante esta información, se acercó al lugar en compañía de un equipo periodístico liderado por Juan Guillermo Mercado.

“Juan Guillermo, que hasta ahora estaba empezando en la noche, quiso quedarse al final a toda la inspección con los hombres de la Fiscalía y dice que fue la peor decisión que pudo haber tomado”, empezó contando Porras.

El porqué de la fatal decisión, según el reportero, tuvo que ver con una aparición paranormal a Guillermo, quien aseguró haberla visto en varias oportunidades cerca de su cama.

“Esa mujer que fue hallada muerta se le apareció durante varias mañanas en la cama, sentada en su propia cama, ahí en los pies, y en varias oportunidades le reprochó del porqué lo había hecho”, agregó el ‘Ojo de la noche’.

En una próxima entrega, Porras aseguró que contará quién fue la víctima mortal en el sur de la ciudad que se le habría aparecido a su colega.

A través de sus redes sociales, el reportero ha sido reconocido por contar sucesos de Bogotá en las noches, especialmente lo que tiene que ver con actividades paranormales.

