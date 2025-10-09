En la vereda La Aguada, en el municipio de Barbosa (Antioquia), una mujer aseguró que, supuestamente, trabajadores vinculados a la cantante Arelys Henao ingresaron sin autorización a la finca de su familia y destruyeron varios cultivos de plátano y yuca.

El video, compartido por la cuenta de X Denuncias Antioquia, muestra el reclamo de la mujer, quien visiblemente molesta explicó lo ocurrido mientras señalaba el terreno afectado.

#Atención/ ciudadana denuncia a la cantante Arelys henao y a su esposo por terreno en Barbosa Antioquia. @ARELYSHENAO pic.twitter.com/KxfXqETItU — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 9, 2025

Qué pasó con Arelys Henao

En la grabación también indicó que su padre tiene escrituras y documentos que respaldarían la posesión del predio, por lo que calificó lo ocurrido como un atropello.

“Es injusto que mi papá tenga su mejora de sembrado, su escritura, y este señor aproveche que no estamos y entre a mochar todo”, agregó.

El video, que ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, muestra parte del terreno donde, según la denunciante, quedaron destruidas las siembras. Aunque la mujer atribuye la intervención a supuestos empleados de la artista, no existe confirmación oficial sobre la versión ni se ha registrado denuncia formal ante las autoridades.

Por ahora, ni Arelys Henao ni su esposo, Wilfredo Hurtado, se han pronunciado sobre las supuestas acusaciones. El hecho se mantiene bajo versiones contrapuestas mientras crece la polémica en redes sociales, donde los usuarios piden que ambas partes aclaren lo sucedido en la propiedad rural.

