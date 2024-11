Arelys Henao, además de tener mucho talento para la música y los negocios, se ha caracterizado por ser una mujer muy amable y empática, por lo que trata de ir a muchos lugares de Colombia, con tal de complacer a sus fanáticos.

Sin embargo, en esta oportunidad, hubo una situación que se le salió de las manos por completo. Resulta que la cantante tenía un concierto en El Plateado Cauca, compromiso que había confirmado y sus fanáticos estaban felices, pero su seguridad se vio amenazada, por lo que compartió la triste noticia de que no llegaría al lugar.

“Hola mis amigos, soy Arelys Henao. Quiero informarles que no podré estar con ustedes el 8 de noviembre, estaba contratada para cantarles mis canciones con toda mi agrupación. No es posible ir al Plateado por seguridad, por motivos de fuerza mayor, ajenos a mi voluntad, porque yo moría por estar con ustedes, saben que yo quería estar allá. Espero que Dios los proteja y los ayude y espero estar por allá en algún momento, soy una artista que no habla de política, ni de ningún tipo de conflicto, yo estoy para cantarle a mi pueblo”, terminó por decir la artista.

Sin duda, varios fanáticos están tristes por la noticia, sobre todo porque esperaban con mucha ansiedad la presencia de la artista en el escenario. Sin embargo, es entendible que el equipo de la artista la aconseje y guarde su bienestar por encima de cualquier compromiso laboral.

