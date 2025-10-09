La entrevista del ‘influencer’ colombiano se ha hecho viral dadas las últimas especulaciones que hay sobre la mujer en la que este joven se gastó, según confesó, cerca de 30.000 dólares (unos 120 millones de pesos).

‘Mr Stiven’ contó en ‘Cómo se hizo millonario’, que “estaba enamorado de una ‘chimbita'” a la que nunca mostró en redes, pero que decidió darle unos regalos estéticos. “Literalmente, la pelada me encantaba. Me gustaba mucho su personalidad y pensé en que la quería tunear, como un carro”, dijo.

“Le pagué senos, lipo, nariz. No era mi mujer, pero me gustaba mucho. En el tiempo en el que yo estaba soltero, salía con ella. Hace bastante tiempo. Literalmente la tunee y cuando lo hice, ella se fue. Es la compra o inversión más estúpida que he hecho”, dijo ‘Mr Stiven’ en su charla.

“Lo disfruté bastante también. Yo sabía que en algún momento… Es que las mujeres no son de los hombres, la verdad. Las mujeres son… mejor así, sin dar mucho detalle”, dijo el ‘streamer’ colombiano.

Las palabras del joven caleño han dado de qué hablar por muchas razones: pero la principal es que muchos creen que él habla de Manuela QM, una novia con la que duró mucho tiempo y que actualmente es la novia de Blessd. De hecho, por el noviazgo entre ella y el cantante de reguetón hubo una polémica hace unos meses.

Desde que salió al estrellato, Mr. Stiven solo ha tenido dos relaciones muy públicas: con Manuela QM y con Mariana. La primera de ellas, fue hace varios años y juntos crecieron muchísimo en redes sociales.

El cambio físico de Manuela fue drástico, a tal punto que en la actualidad, ella tiene más de dos millones de seguidores en Instagram. A pesar de que Mr. Stiven asegura que fue una mujer que él nunca mostró en redes sociales, sus seguidores creen que se trató de ella, como se ve en este post.

Cómo era Manuela QM antes y después

Ella nunca ha hablado abiertamente sobre las cirugías estéticas que se ha hecho, pero el cambio físico que ha tenido con su llegada a la fama es notorio.

En diferentes redes sociales aún hay videos o imágenes de cómo se veía antes de dar un salto a la fama. Este, por ejemplo, es uno de ellos:

Ahora luce muy diferente. Entre los cambios más notorios está la nariz y los senos.

Actualmente es novia de Blessd y aunque no aparecen en muchos eventos juntos, sí se han conocido varias imágenes de ellos dos, lo que ha provocado muchas discusiones en redes sociales, pues ella fue amiga de la ex del cantante de reguetón. Blessd, por su parte, también conocía a Mr. Stiven.

