En las últimas horas, las redes sociales han estado agitadas debido a una disputa entre Blessd y un ‘streamer’ conocido como Mr.Stiven, quien alega ser el exnovio de la nueva pareja de cantante de reguetón.

(Vea también: Reguetonero colombiano fue invitado al juego de las Grandes Ligas de Béisbol en EE. UU.)

En esta ocasión, se ha revelado que el creador de contenido reaccionó a una publicación del cantante e interprete de ‘Medallo’, donde aparece posando en un avión privado junto a su exnovia, Manuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

La controversia surgió porque, según los usuarios de internet, el reguetonero y el creador digital eran amigos, y ahora parece que reguetonero está saliendo con la ex pareja de su antiguo amigo, lo cual ha generado desaprobación entre los usuarios y por parte del ‘streamer’.

“Meses atrás se venía viendo una polémica referente al tema de Blessd con mi exnovia, les voy a hablar claro ellos vienen saliendo hace muchísimo tiempo, esto no se trata de un mes, esto viene de 2, 3, 4 meses pa’ atrás. A mí este tema me tenía sin cuidado, me daba igual (…) Hasta que llegó un punto en que recibí una amenaza, ese fue el verdadero problema”, señaló.

Después contó: “Me atrevo a decir y esto casi 100% seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir me engañaron, o sea realmente es así. No la quería soltar, pero la solté. Manuela como tal me engañó con Blessd (…) Me di cuenta después”.

Luego dijo: “Yo a Blessd lo consideraba un parcero, nosotros compartimos demasiado, jugamos FIFA, tuvimos varios viajes… yo lo consideraba un parcero. En el punto que yo le respetaría su exmujer”.

Lee También

¿Cuál es la pareja actual de Blessd?

El cantante presentó a su actual pareja, llamada Manuela, quien tiene, a través de una publicación en Instagram. Manuela, una paisa emprendedora, es propietaria de su propia marca de ropa llamada ‘Cueme’, donde comparte prendas como jeans levantacolas y croptops.

En sus redes sociales, Manuela comparte fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuela qm (@manuelaqm__)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuela qm (@manuelaqm__)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuela qm (@manuelaqm__)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.