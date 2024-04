Blessd publicó la foto con su nueva pareja llamada Manuela a través de su cuenta de Instagram, y esto desató polémica en sus redes sociales por parte de los seguidores y de la expareja de su novia, el streamer ‘Mr. Stiven’.

El creador de contenido reaccionó a una publicación del cantante e intérprete de ‘Medallo’, donde aparece posando en un avión privado junto a su exnovia, Manuela. Además, alega que el reguetonero lo amenazó:

“Meses atrás se venía viendo una polémica referente al tema de Blessd con mi exnovia, les voy a hablar claro ellos vienen saliendo hace muchísimo tiempo, esto no se trata de un mes, esto viene de 2, 3, 4 meses para atrás. A mí este tema me tenía sin cuidado, me daba igual (…) Hasta que llegó un punto en que recibí una amenaza, ese fue el verdadero problema”, contó ‘Mr. Stiven’.

También dijo que su exnovia jugó con sus sentimientos y mientras estaban de novios empezó a salir con el cantante paisa a quien consideraba su amigo.

“Me atrevo a decir y estoy casi 100 % seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir me engañaron, o sea realmente es así. No la quería soltar, pero la solté. Manuela como tal me engañó con Blessd (…) Me di cuenta después”.

Bless le respondió a ‘Mr. Stiven’, el exnovio de su pareja

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, el reguetonero e intérprete de temas como ‘Hace tiempo’ y “Quién TV” defendió a su novia, Manuela.

“Es una pelada buena de corazón, que de verdad me hace feliz. Estoy muy contento con la pelada. No me interesa lo que hizo antes, con quien estuvo antes, porque ella está conmigo y eso es lo que cuenta”, contó Bless.

“Mi relación pasada yo sí solté, gloria a Dios, bendiciones a ella que le vaya bien y dejen de hablar mal de esto”, contó el cantante.

Después dijo: “Hay que entender, que la mujer del estudiante no es la mujer del doctor y la gente le cuesta captar eso. Entonces párenla ya, dejen de estar mandándole ‘hate’, no hagan eso. Envíenmelo a mí que yo le meto el pecho”.

“Dejen de creerle a un peladito que nada tiene que ver con esto. Ese man ‘Mr. Stiven’ siempre era así, mostrando conversaciones antiguas que nada que ver. Nunca le diste el lugar a ella, porque siempre llegabas con Westcol pegado de él”.

