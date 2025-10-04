Un inquietante video grabado en la vía Balsillas–Neiva, en el sur de Colombia, ha causado revuelo en redes sociales luego de mostrar lo que parece ser una criatura con rasgos humanoides caminando de manera inusual por la carretera.

La grabación, difundida el pasado viernes, fue hecha durante la noche y muestra a un ser de pequeña estatura y silueta similar a la de una persona, aunque se desplaza de forma errática, apoyándose aparentemente en sus extremidades delanteras. La escena está iluminada únicamente por los faros de un vehículo, lo que dificulta distinguir con claridad sus características físicas.

El corto clip, que se viralizó en cuestión de horas, causó una avalancha de comentarios entre los usuarios. Mientras algunos aseguraron que podría tratarse de un ser extraterrestre, otros lo tomaron con humor, poniendo en duda la autenticidad del material. “Qué casualidad que justo lo borroso sea el supuesto alienígena”, escribió un internauta, mientras otro ironizó: “¿Grabó con un Alcatel o qué?”.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o científica ha emitido un pronunciamiento sobre el origen del video o la identidad de la figura captada. La incertidumbre crece entre los habitantes de la zona y los usuarios en internet, quienes debaten entre si se trata de un montaje digital, una broma elaborada o un avistamiento real.

Pese al misterio, expertos en redes sociales señalan que este tipo de fenómenos suelen repetirse con frecuencia, sobre todo cuando los registros carecen de evidencia sólida. Todo apunta a que el caso podría quedar como otro episodio viral alimentado por el misterio y la fascinación que despiertan los temas paranormales.

No es la primera vez que en Colombia se reportan sucesos de este tipo. En marzo de 2025, residentes de Buga, Valle del Cauca, aseguraron haber visto un objeto metálico volador que descendía lentamente mientras emitía luces de colores. Testigos incluso afirmaron haber sufrido molestias visuales por la intensidad de las luces.

Aunque los enigmas sobre posibles presencias extraterrestres continúan capturando la atención del público, los expertos recomiendan cautela ante este tipo de contenidos que, sin verificación técnica, suelen formar parte del vasto universo de los mitos digitales contemporáneos.

