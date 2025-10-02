El norte de Guayaquil, en Ecuador, fue escenario de un intento de secuestro que derivó en un violento tiroteo en plena calle, sorprendiendo a transeúntes y comerciantes el pasado 28 de septiembre.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes, comenzó cuando un hombre de entre 50 y 60 años pasó de una charla con conocidos a defender su vida.

En el video se observa una camioneta azul que se detiene a mitad de la vía, de la cual descienden tres individuos armados que intentan someter a la víctima. La grabación mostró el pánico y desconcierto de los testigos.

En medio del nerviosismo, y ante la sorpresa de los presentes que se ocultaron por temor a las balas, se escucharon disparos. Desde el interior del comercio alguien abrió fuego contra los secuestradores, lo que forzó su huida inmediata.

Uno de los delincuentes quedó atrapado dentro del local, pero sus compañeros regresaron por él y lograron escapar en el vehículo. Pese al intercambio de disparos, según Blu Radio, no se reportaron heridos.

Delicado balance de delincuencia en Guayaquil?

La ciudad de Guayaquil atraviesa un repunte de violencia urbana que mantiene en alerta a sus habitantes y a las autoridades locales. Este caso es apenas uno de varios que han intensificado un clima de inseguridad y desconfianza.

Además, la creciente presencia de redes de secuestradores y la fragilidad de las instituciones de seguridad explican el deterioro de la situación, que las autoridades buscan controlar en los próximos meses.

