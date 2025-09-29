En Rionegro, Antioquia, fue abatido alias ‘el Ecuatoriano’, un temido capo de ‘Los Choneros’, considerada la banda criminal más peligrosa de Ecuador y con tentáculos en el narcotráfico internacional. La operación fue desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y autoridades ecuatorianas.

El delincuente había tejido alianzas con el ‘Clan del Golfo’ en Colombia, actuando como enlace para la financiación y envío de cargamentos de cocaína desde el Magdalena Medio hacia Estados Unidos. Además, usaba fincas en Antioquia como centros de acopio de armas y puntos de acondicionamiento de vehículos para camuflar estupefacientes.

Alias ‘el Ecuatoriano’ no era un desconocido para las autoridades. En 2024 fue capturado en Guayaquil, durante una ‘narcofiesta’ organizada por alias ‘Celso’, uno de los cabecillas de ‘Los Choneros’.

En ese momento fue judicializado por tentativa de homicidio y asociación ilícita, pero poco después recuperó la libertad e ingresó irregularmente a Colombia para continuar con sus negocios criminales.

¡𝗔𝗕𝗔𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 ‘𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗡𝗘𝗥𝗢𝗦’ 𝗗𝗘 𝗘𝗖𝗨𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗬 𝗘𝗟 ‘𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟𝗙𝗢’! En Rionegro (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la @FiscaliaCol y… pic.twitter.com/TszohG0xxE — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 30, 2025

Qué pasó con alias ‘el Ecuatoriano’

En el operativo donde cayó, las autoridades también capturaron a tres personas y decomisaron dos camionetas, un fusil, tres pistolas, munición, equipos de comunicación, joyas y dinero en efectivo.

La muerte de alias ‘el Ecuatoriano’ representa un duro golpe contra la alianza entre ‘Los Choneros’ y el ‘Clan del Golfo’, dos de las estructuras más violentas de la región, cuya sociedad buscaba consolidar el control del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

