El asesinato de Byron Sánchez, conocido como B-King, ha generado conmoción en Colombia y México. En medio del dolor, su hermana Stefanía Agudelo rompió el silencio en una reciente entrevista con el programa ‘Siéntese quien pueda’ de Univisión.

Allí, desmintió rumores que apuntaban a un posible ajuste de cuentas, insistiendo en que el artista viajó exclusivamente a cumplir con una presentación y que no tenía problemas con nadie.

Según relató, la familia vivió días de angustia mientras él estuvo desaparecido, hasta que su madre reconoció el cuerpo en México por los tatuajes que llevaba, pues ella no tuvo la fuerza para hacerlo.

Stefanía se refirió también a las especulaciones en torno a Angie Miller, una joven modelo que habría compartido con el cantante antes de su desaparición, pero aseguró no conocerla.

Lee También

“Mi hermano la conoció, creo que allá en México, porque yo la verdad nunca la había visto”, resaltó la hermana del cantante asesinado.

Además, enfrentó los señalamientos hacia la DJ Marcela Reyes, expareja sentimental de B-King, quien ha sido atacada en redes sociales y hasta injustamente responsabilizada por el crimen.

La hermana del artista rechazó esos ataques, pidió respeto y afirmó que las investigaciones corresponden únicamente a las autoridades.

Con voz entrecortada, pidió justicia para su hermano y destacó que era un joven muy querido en Colombia, dedicado a su música y con sueños en crecimiento, que no merecía una muerte tan violenta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.