El asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, en Ciudad de México, ha causado conmoción en los círculos artísticos y diplomáticos de Colombia y México.
Sus cuerpos, hallados desmembrados y con signos de tortura en las afueras de la capital, fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, aunque ya llevaban varios días en un anfiteatro local.
Ambos habían viajado a México para presentarse en eventos en Polanco e Iztapalapa, pero desaparecieron tras participar en una discoteca.
La modelo venezolana Angie Miller, cercana a ellos, fue la primera en alertar sobre su desaparición, aunque los investigadores sospechan que sus mensajes en redes podrían haber servido como distracción para encubrir el crimen.
Las indagaciones apuntan a presuntos vínculos de los artistas con el crimen organizado, en particular con la Familia Michoacana, lo que se refuerza por mensajes y contactos de los músicos con individuos ligados a capos, fiestas privadas y posibles redes de reclutamiento de artistas colombianos, señalan medios mexicanos.
Regio Clown solía mostrar una vida de lujos, con autos de alta gama y aviones privados, mientras que el pasado de B-King reveló nexos familiares con algunas figuras vinculadas al Clan del Golfo, detalla Infobae al respecto.
“Diana Lucía Salazar Cárdenas, identificada como la tía de B King, enfrenta cargos en Colombia por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato”, resalta ese medio.
El caso sigue bajo investigación, con hipótesis que incluyen secuestro, traición y hasta ajustes de cuentas de bandas criminales.
