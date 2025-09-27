El asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, en Ciudad de México, ha causado conmoción en los círculos artísticos y diplomáticos de Colombia y México.

Sus cuerpos, hallados desmembrados y con signos de tortura en las afueras de la capital, fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, aunque ya llevaban varios días en un anfiteatro local.

Ambos habían viajado a México para presentarse en eventos en Polanco e Iztapalapa, pero desaparecieron tras participar en una discoteca.

La modelo venezolana Angie Miller, cercana a ellos, fue la primera en alertar sobre su desaparición, aunque los investigadores sospechan que sus mensajes en redes podrían haber servido como distracción para encubrir el crimen.

Lee También

Las indagaciones apuntan a presuntos vínculos de los artistas con el crimen organizado, en particular con la Familia Michoacana, lo que se refuerza por mensajes y contactos de los músicos con individuos ligados a capos, fiestas privadas y posibles redes de reclutamiento de artistas colombianos, señalan medios mexicanos.

Regio Clown solía mostrar una vida de lujos, con autos de alta gama y aviones privados, mientras que el pasado de B-King reveló nexos familiares con algunas figuras vinculadas al Clan del Golfo, detalla Infobae al respecto.

“Diana Lucía Salazar Cárdenas, identificada como la tía de B King, enfrenta cargos en Colombia por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato”, resalta ese medio.

El caso sigue bajo investigación, con hipótesis que incluyen secuestro, traición y hasta ajustes de cuentas de bandas criminales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.