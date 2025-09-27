Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, es una venezolana de 29 años radicada en México. Aunque se presentó como modelo, ya se supo cuál era su verdadero trabajo.

Miller se dedicaba a la creación de contenido para adultos desde 2023 y actualmente cuenta con más de 136.000 seguidores en Instagram.

Su nombre apareció en la investigación por el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, tras haber sido vista públicamente con B-King en días previos a su muerte.

Incluso compartió un video invitando a un evento con él y en redes sociales lo llamaba “amor”, lo que ha despertado especulaciones sobre una relación sentimental.

El 23 de septiembre, Miller fue detenida en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, según el Registro Nacional de Detenciones, como parte de las diligencias de la Coordinación General de Combate al Secuestro.

Sin embargo, no fue señalada como responsable directa del crimen y, tras tres días bajo custodia, fue liberada el 26 de septiembre por falta de pruebas en su contra.

Nuevos detalles sobre B-King y Regio Clown

El asesinato de los artistas colombianos B King (Bayron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera) en Ciudad de México destapó una red de engaños, vínculos con el crimen organizado y sospechas sobre su entorno. Los cantantes viajaron el 14 de septiembre para presentarse en un evento en Polanco y en fiestas privadas, pero desaparecieron el 17 de septiembre.

Cinco días después, sus cuerpos desmembrados fueron hallados en Chalco, con signos de tortura y un mensaje que apunta a la participación de la Familia Michoacana, organización con nexos en Colombia.

Las autoridades investigan el estilo de vida ostentoso de Regio Clown, sus contactos con individuos conocidos como “Mariano” y el “Comandante”, y el posible reclutamiento de artistas para fiestas privadas.

También se indagan propiedades de B King, vínculos con excapos como “Fritanga” y procesos judiciales contra familiares por lavado de activos. Paralelamente, la modelo venezolana Angie Miller, quien mantenía cercanía con los artistas, fue detenida y liberada tras quedar descartada como sospechosa.

Un Mercedes Benz sin placas que recogió a los músicos apareció en una finca en Tepetlaoxtoc junto a otros vehículos de lujo, lo que abrió nuevas líneas de investigación. El caso, que mezcla lujo, traiciones y crimen, mantiene consternado al género urbano y a las autoridades de ambos países.

Homicidios reportados en Colombia

