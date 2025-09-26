La desaparición de Angie Miller, pareja del fallecido artista B-King, mantiene en alerta a las autoridades y a los seguidores del músico en Ciudad de México. La joven, cuyo verdadero nombre es Angélica Yetsey Torrini León, fue vista por última vez el 23 de septiembre cuando salió de su vivienda en la Colonia del Valle, dejando a su hija de dos años al cuidado de terceros, según informó el periodista Álex Rodríguez de Univisión.

El comunicador advirtió que la situación es grave, pues la niña permanece desde hace días sola con su nana, descartando que Miller estuviera simplemente declarando ante las autoridades. La Fiscalía activó un plan de búsqueda, revelando datos para su identificación: mide 1,60 metros, tiene una cicatriz de cesárea y porta varios tatuajes distintivos.

Nueva versión de la desaparición de Angie Miller

Según el periodista Carlos Jiménez, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la CDMX, sin embargo, aseguró que, en realidad, se encuentra ausente por voluntad propia y no se trata de una desaparición forzada.

Cabe resaltar que ya se difundió una ficha de búsqueda para dar con su paradero. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México sigue investigando el crimen de los colombianos con los que Angie Miller tenía cercanía.

REPORTAN DESAPARECIDA a ACTRIZ VENEZOLANA; ESTÁ AUSENTE por VOLUNTAD PROPIA

Angelica Yetzey, amiga de los artistas colombianos asesinados en @Edomex

Denunciaron su desaparición en @FiscaliaCDMX

En realidad está ausente por voluntad.

La @FiscaliaEdomex indaga el asesinato. pic.twitter.com/7Cvi4z1V5l — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 26, 2025

La desaparición ocurre apenas días después del asesinato de B-King y de Regio Clown, lo que genera especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos hechos. Infobae indicó que la policía mantiene abiertas todas las hipótesis y no descarta ninguna línea de investigación mientras se intensifican los operativos.

Rodríguez agregó que Miller habría salido a trabajar la noche en que desapareció, aunque no dio más detalles. Por su parte, el representante de la modelo se ha negado a dar declaraciones, lo que aumenta el misterio y alimenta versiones que relacionan el caso con una poderosa organización del narcotráfico.

