El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, anunció que no regresará pronto a Colombia tras recibir amenazas luego del asesinato del reguetonero y del DJ Regio Clown en México.

En entrevista con W Radio, Gallego aseguró que teme por su vida, permanece escondido y desconfía incluso de las autoridades locales, salvo de la Fiscalía mexicana. Relató que fue él quien interpuso la denuncia tras la desaparición de los artistas y afirmó estar bajo una presión constante desde entonces.

“Temo por mi vida, estoy escondido desde que se supo lo de la muerte. Estaba esperando salir bien, yo siempre di la cara, yo fui la persona que puso la denuncia, yo puse la cara a los medios, tengo mucho miedo la verdad”, apuntó en ese medio.

Gallego negó que B-King tuviera vínculos con el narcotráfico, destacando que su labor se centraba en la música.

También mencionó que el mejor amigo de Regio Clown se encuentra oculto por temor a represalias y que el escolta que acompañaba al DJ está desaparecido desde el hallazgo de los cuerpos.

El mánager recordó que B-King llegó a México el 11 de septiembre para un concierto y que, tras la tragedia, se sumó la desaparición de la modelo Angie Miller, quien estuvo con ellos antes de ser reportada como ausente.

Finalmente, Gallego indicó que ha solicitado asilo político en varios países y pidió al Gobierno colombiano apoyo para agilizar el trámite, ya que no cuenta con recursos para salir de México.

Aseguró que recibe ayuda de allegados para su hospedaje y alimentación mientras espera una solución definitiva.

Qué pasó con Angie Miller, mujer que estaba con B-King en México

La desaparición de Angie Miller, modelo vinculada al reguetonero B-King, ha generado gran alarma en Ciudad de México y en Colombia.

La joven fue vista por última vez el martes 23 de septiembre a las 7:00 p.m., cuando salió de su residencia en la Colonia del Valle, dejando a su hija de dos años al cuidado de una nana. Desde entonces, no se sabe nada de ella, lo que mantiene a su familia y allegados en profunda angustia.

De acuerdo con Univisión, su entorno teme denunciar formalmente ante las autoridades por posibles represalias de un grupo criminal. El periodista Álex Rodríguez confirmó que el mánager de Miller está desesperado y con miedo a hablar, pues también asegura haber recibido amenazas.

La situación se suma al asesinato de los artistas B-King y Regio Clown, y a los rumores de vínculos con el narcotráfico, aunque su representante lo ha negado.

La incertidumbre crece mientras la hija de Miller permanece bajo el resguardo de la nana y su entorno aguarda noticias de su pronta aparición con vida.

