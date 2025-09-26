Continúan las investigaciones y el proceso por el asesinato de Jorge Hernando Uribe. Su propio hermano es señalado de organizar el homicidio, de acuerdo con pruebas documentadas por la Fiscalía.

Juan Carlos Uribe habría contratado sicarios para ultimar a su allegado, quien fue incinerado y desmembrado. Su cuerpo fue hallado en una zona de la vereda de El Estero del corregimiento de Navarro, de acuerdo con El Tiempo.

A pesar de existir indicios fuertes contra Juan Carlos Uribe, un juez decidió dejarlo en libertad luego de ser capturado, mientras avanza el caso. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión y buscará la recaptura del sospechoso, reportó Noticias RCN.

Además de Juan Carlos, las investigaciones señalan a dos posibles sicarios: Moisés Betancur Zamora (“El Mellizo”) y Brayan Eduardo Garcés Peláez, como los autores materiales del homicidio. Este último ya se encuentra judicializado y en prisión.

Juan Carlos Uribe tendría plan para huir del país

La FM difundió declaraciones de la fiscal del caso, quien dio detalles de las investigaciones y habló de las intenciones que tendría el implicado para evadir a la justicia.

“Juan Carlos ha considerado programar un viaje y dice que de vacaciones afuera del país, después de la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, llevado a cabo en los primeros días del mes de septiembre”, indicó la funcionaria a la emisora.

Pesquisas habrían confirmado la información, ya que se encontró evidencia de que el sujeto estaba planeando un viaje al exterior; sin embargo, para su abogada era un viaje de vacaciones.

“Irse de vacaciones es diferente a fugarse, sobre todo con quien tiene arraigo familiar y ha colaborado con la investigación”, fueron las palabras de la jurista compartidas por el citado medio.

