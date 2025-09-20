Esta semana se celebró una audiencia de crucial importancia para el desarrollo de uno de los casos criminales que ha conmocionado a la sociedad colombiana. El nombre de Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de Protocolo de la respetada Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en Cali, ha estado en boca de todos desde su arresto el pasado 18 de septiembre producto de pesadas acusaciones que lo vinculan a la desaparición y asesinato de su propio hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, reconocido empresario local.

Recordemos que la captura de Juan Carlos Uribe se produjo en la misma biblioteca donde trabajaba. Según las pesquisas de la Fiscalía, Uribe Bejarano se negó rotundamente a aceptar los cargos imputados por homicidio agravado y desaparición forzada agravada, llevando el proceso judicial a seguir su curso correspondiente.

Así mismo, es importante resaltar las palabras de Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado. Durante una conferencia de prensa, la joven aseguró que su padre no tenía amenazas conocidas antes de su desaparición. En palabras de la propia Alejandra Uribe “Mi padre era un hombre de bien, nunca hubiera imaginado que algo así podría ocurrirle”.

El crimen, cuya crueldad ha consternado a la sociedad colombiana, tuvo lugar el 6 de abril de 2025. El cuerpo de Jorge Hernando Uribe fue hallado en estado calcinado y descuartizado en un predio rural de la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, al suroriente de Cali. Este trágico hallazgo llevó a las autoridades a desplegar un operativo especial cuyo desenlace fue la detención de beneficiarios de la pena.

Lee También

#ATENCIÓN📍Así fue la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano en #Cali, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada y asesinato de su propio hermano, el empresario Jorge Hernando. En #Cartagena fue detenido Moisés Betancourt. Un juez legalizó la captura de ambos. pic.twitter.com/7Uj8oQRehw — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 20, 2025

Además de Juan Carlos, la Fiscalía arrestó a dos personas más presuntamente vinculadas con el horrendo asesinato. Moisés Betancourt Zamora fue detenido en Cartagena, y Brayan Eduardo Garcés Peláez, en Cali. Uribe Bejarano es señalado por la Fiscalía como el principal determinador de este alevoso crimen.

Tales son los hechos que han conllevado al actual estado de incertidumbre y expectativa pública. La audiencia del 20 de septiembre buscaba establecer si Juan Carlos Uribe sería enviado a prisión después de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos realizados un día antes.

A pesar de los impactantes eventos, Juan Carlos Uribe Bejarano siempre se ha presentado como un profesional de las Relaciones Públicas con una extensa trayectoria tanto en entidades gubernamentales como en el sector privado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.