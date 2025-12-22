El Pacto Amplio, una coalición de organizaciones políticas progresistas en Colombia, ha afirmado recientemente su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales de 2026. Esta coalición, formada por distintas organizaciones políticas de izquierda y progresismo, ha producido expectación por su apuesta decidida por una candidatura única.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Surge lío para Pacto Histórico por jugada que podría quitarle un millón de votos en Congreso)

El 22 de diciembre, en un hito histórico, emitieron un pronunciamiento oficial que consolidó de manera contundente su participación en las elecciones, comprometiéndose a participar en la consulta presidencial prevista para el 8 de marzo de 2026.

Este pronunciamiento fue respaldado por tres precandidatos presidenciales y seis colectividades políticas. Entre los precandidatos que firmaron esta declaración se encuentran el senador Iván Cepeda, Roy Barreras, candidato del Pacto Histórico, y Camilo Romero, tres destacadas figuras del progresismo nacional.

Lee También

“Esta consulta es una forma de garantizar la elección de un candidato que tenga una visión progresista y sea capaz de unir a Colombia”, declaró Cepeda, demostrando su compromiso con los objetivos del Pacto Amplio.

Un cambio interesante fue la adopción del nombre Pacto Amplio, en lugar de su denominación anterior. Este cambio, que no fue casual, se dio porque Roy Barreras decidió utilizar el nombre original para sus listas al Congreso, por lo que las colectividades alternativas decidieron adoptar una nueva denominación.

Estableciendo como marco de acción la Resolución 01542 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, el Pacto Amplio ha dejado clara su vocación de justicia, seguridad y paz. Además, su carácter abierto permite que se unan otros partidos políticos, movimientos sociales y nuevos candidatos que compartan su visión política.

“Buscamos la ampliación de espacios democráticos y queremos promover una transición energética justa”, expreso Camilo Romero en su intervención. Esta declaración enfatiza la voluntad del Pacto Amplio de centrar su acción en la defensa de reformas sociales y la apuesta por un gobierno abierto y participativo.

El Pacto Amplio cierra su pronunciamiento con una visión de unidad política. Esta unión se presenta como esencial no solo para garantizar la gobernabilidad del próximo período presidencial, sino también para responder de manera efectiva a las demandas sociales del pueblo colombiano.

Lee También

Este pronunciamiento conjunto de seis colectividades políticas y tres aspirantes presidenciales representa un esfuerzo coordinado para presentar una propuesta sólida y cohesiva que contraste con otros espacios electorales del país. En el contexto histórico, político y social, este pronunciamiento indica un cambio significativo en la política colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.