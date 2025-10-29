El Pacto Histórico, de Gustavo Petro, enfrenta un nuevo problema para las elecciones legislativas de marzo. En medio del proceso de consulta en el que definió su lista de candidatos al Senado, surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades en los mecanismos de selección, que podrían comprometer la participación de varias figuras dentro del movimiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: María José Pizarro resolvió conflicto en Pacto Histórico y mandó mensaje a Carolina Corcho)

Así lo dio a conocer el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández, quien aseguró que el proceso estaría afectando la participación de un grupo de aspirantes, lo que podría traducirse en una pérdida significativa de votos para la coalición de izquierda.

De acuerdo con el congresista, alrededor de 60 candidatos inscritos por el partido Colombia Humana se presentaron a la cita del pasado domingo con las urnas, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizara la fusión de ese partido con el Pacto Histórico.

Lee También

“Colombia Humana no se puede fusionar porque cometió un error: en sus estatutos dejaron claro que cualquier fusión debe ser autorizada por las tres cuartas partes de sus afiliados y no ocurrió”, indicó Hernández, según informó Semana.

JP Hernández anunció demandas contra el Pacto Histórico por posibles irregularidades

Ante este escenario, Hernández anunció que tomará acciones legales, lo que, para él, implicaría la pérdida de por lo menos un millón de votos para ese partido en las próximas elecciones legislativas, de acuerdo con la revista.

“Esos resultados no pueden ser tenidos en cuenta. No pueden participar en 2026. Eso es vox populi entre las colectividades políticas…En la Colombia Humana algunos de los candidatos están desesperados”, aseguró el congresista.

La situación podría complicarse aún más si finalmente el CNE no autoriza la fusión y a esos mismos candidatos se les permite participar en las elecciones legislativas del próximo año porque incurrirían en doble militancia, explicó Hernández.

Mas para leer: ¿Electorado castigó a Petro?: Pacto Histórico escogió candidato con 1,5 millones de votos

“¿De dónde van a sumar más votos?”, les preguntan a Petro y Cepeda hoy

¿Qué candidatos de Colombia Humana participaron en consulta del Pacto histórico?

Según el citado medio, los más perjudicados serían Wally Ospina, una de las votaciones más altas de la consulta, Esmeralda Hernández y Álex Flórez en cuanto al Senado se refiere.

Mientras en las listas de la Cámara de Representantes, María Fernanda Carrascal, quien es la cabeza de lista, se quedaría por fuera de la contienda electoral, según Hernández.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.