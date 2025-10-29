La senadora María José Pizarro anunció que no encabezará la lista al Senado por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026. La decisión llega luego de una semana marcada por tensiones internas con la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien reclamaba ese liderazgo tras los resultados de la consulta del movimiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Obstáculo para derrotar a Petro es Uribe”: panelista de Blu destapa error en movida de César Gaviria)

El anuncio fue interpretado como un gesto para evitar una fractura mayor dentro de la coalición que respalda al presidente Gustavo Petro. “Hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico”, señaló Pizarro.

La senadora insistió en que su decisión no obedece a cálculos políticos, sino a una apuesta por la cohesión del proyecto de gobierno:

Lee También

“No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Petro”.

Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente @petrogustavo. Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la… pic.twitter.com/xV3mZwo405 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 29, 2025

La disputa con Carolina Corcho por la cabeza de lista

El retiro de Pizarro se da después de un cruce público con Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles del petrismo. Corcho había afirmado que, tras su buena votación en la consulta interna del Pacto Histórico, debía ocupar el primer lugar en la lista al Senado.

Pizarro, por su parte, defendía que ese puesto le correspondía por un acuerdo político alcanzado cuando declinó su aspiración presidencial en favor de Iván Cepeda. La diferencia escaló a los medios y causó un debate sobre si debía primar el respaldo en votos o los compromisos políticos internos.

Finalmente, la senadora optó por no prolongar la controversia y mantener la unidad dentro de la coalición, a la que llamó “a pensar en el país y no en los cargos”.

María José Pizarro se enfocará en el Frente Amplio y la constituyente

Tras confirmar su decisión, Pizarro afirmó que trabajará en la consolidación del Frente Amplio, la propuesta política que busca reunir a los distintos sectores progresistas alrededor del presidente Petro y de la eventual convocatoria de una constituyente popular.

“Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). “Me pongo a disposición del presidente, del Frente Amplio y de la Constituyente Popular. El camino es la unidad”.

Con ese mensaje, la senadora marcó distancia de la disputa interna y reiteró su respaldo a la agenda de transformación del Gobierno, en un llamado directo a cerrar filas en torno a la continuidad del proyecto del cambio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.