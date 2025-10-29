En medio de las transformaciones políticas en Colombia, dos figuras prominentes de la política colombiana César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, han confirmado que se reunirán en Medellín con el objetivo de explorar una posible coalición en las venideras elecciones de 2026. En un intento de conjugar fuerzas y vincular tanto a partidos tradicionales como a independientes, buscan en esta unión derrotar al candidato de Petro.

César Gaviria, director del Partido Liberal, confirmó esta reunión en una declaración que no ha sido exenta de polémica, dada la relevancia y el impacto que podría tener en el panorama político colombiano.

La idea de Gaviria y Uribe es establecer un diálogo constructivo en esta cita que se llevará a cabo en Medellín, en el que los dos líderes políticos intentarán aunar intereses y potenciar los lazos que unen a los partidos tradicionales e independientes. La fragua de esta alianza tiene como fin último evitar que Petro, una figura polémica que ha despertado reacciones encontradas en el país, consiga la presidencia en las próximas elecciones.

A raíz de este encuentro, el analista de Blu Radio Álvaro Forero planteó su opinión e indicó por qué, para él, ese deseo de quitar a Petro del camino no funciona construyendo una alianza con el uribismo, como pretende hacerlo César Gaviria.

“Que el expresidente César Gaviria se quiera reunir con el expresidente Uribe para buscar alguna forma de agrupamiento político se entiende porque Petro cometió el error histórico de perseguir a Gaviria tratando de dividirle el partido y hasta de tumbarlo, pero yo creo que eso es un error, porque el obstáculo para derrotar a Petro es Uribe”, mencionó.

Además, planteó el escenario ideal que se vendría en las próximas elecciones para el candidato que quiera ganarle tanto a Petro como a Uribe: “Un candidato de centro le gana al petrismo fácil, hasta en primera vuelta, el obstáculo es Uribe, que como en todas las elecciones quiere poner presidente propio. Esa tesis de que el antipetrismo gana de cualquier manera puede ser un espejismo porque los odios a Uribe visibilizan al candidato petrista, entonces si el antipetrista no es uribista gana sobrado porque no divide al centro”.

Hay que destacar que este encuentro entre Gaviria y Uribe se da en un momento en el que la política colombiana se encuentra particularmente dividida, en un escenario marcado por diferencias ideológicas profundas y polarizaciones en torno a varias cuestiones clave.

